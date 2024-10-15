Опалювальний сезон 2024 — як Україна готується до зими

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Уряд, обласні військові адміністрації та влада громад синхронно працюють для підготовки України до опалювального сезону. Головна увага приділена трьом ключовим напрямкам, щоб взимку було світло та тепло.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у вівторок, 15 жовтня.

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За словами Шмигаля, усі відповідні органи синхронно працюють у трьох ключових напрямах для того, щоб узимку в усіх домівках було світло і тепло:

Підготовка інфраструктури

Прем'єр заявив, що готовність житлових будинків до зими на сьогодні понад 99%. Кількість шкіл, садочків та лікарень, готових до проходження зими, теж наближається до 100%. Понад 18 тисяч котелень та 4,8 тисячі центральних теплових пунктів перебувають на стадії готовності до подачі тепла.

Накопичення ресурсів

"Наразі маємо в газосховищах 12,2 млрд куб. м блакитного палива, а також 3,1 млн тонн вугілля на складах. Цього достатньо для проходження зими", — зазначив Шмигаль.

Також він наголосив, що усі дев'ять енергоблоків АЕС, що підконтрольні Україні, наразі працюють.

Створення децентралізованої генерації

Міністр також повідомив, що наразі працюють ініційовані Урядом програми енергетичної стійкості. Кредити під 0% для громадян, позики для ОСББ під програму ГрінДІМ, кредити "5-7-9%" для малого та середнього бізнесу, пільгові кредити від "Фонду декарбонізації України" для комунальних підприємств та громад. Загалом банки вже видали різним категоріям позичальників кредитів на 2 млрд грн.

Нагадаємо, фахівці ДТЕК інтенсивно готують енергосистему України до зимового періоду, не лише відновлюючи пошкоджені енергогенеруючі об'єкти, але й посилюючи електромережі.

Також ми писали, що міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що взимку Україна буде зі світлом, але є головна умова.