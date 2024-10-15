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Как Украина готовится к зиме — Шмыгаль назвал три основных направления

15 октября 2024 14:06
Карина Приходько - Редактор
Отопительный сезон 2024 — как Украина готовится к зиме
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal
Карина Приходько - Редактор

Правительство, областные военные администрации и власть громад синхронно работают для подготовки Украины к отопительному сезону. Главное внимание уделено трем ключевым направлениям, чтобы зимой было светло и тепло.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во вторник, 15 октября.

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По словам Шмыгаля, все соответствующие органы синхронно работают в трех ключевых направлениях для того, чтобы зимой во всех домах было светло и тепло. Среди них:

  • Подготовка инфраструктуры

Премьер заявил, что готовность жилых домов к зиме сегодня более 99%. Количество школ, садов и больниц, готовых к прохождению зимы, тоже приближается к 100%. Более 18 тысяч котельных и 4,8 тысячи центральных тепловых пунктов находятся на стадии готовности к подаче тепла.

  • Накопление ресурсов

"В настоящее время есть в газохранилищах 12,2 млрд куб. м голубого топлива, а также 3,1 млн тонн угля на складах. Этого достаточно для прохождения зимы", — отметил Шмыгаль.

Также он подчеркнул, что все девять энергоблоков АЭС, подконтрольные Украине, сейчас работают.

  • Создание децентрализованной генерации

Министр также сообщил, что в настоящее время работают инициированные Правительством программы энергетической устойчивости. Кредиты под 0% для граждан, ссуды для ОСМД под программу ГринДИМ, кредиты "5-7-9%" для малого и среднего бизнеса, льготные кредиты от "Фонда декарбонизации Украины" для коммунальных предприятий и громад. В общей сложности банки уже выдали разным категориям заемщиков кредитов на 2 млрд грн.

Напомним, специалисты ДТЭК интенсивно готовят энергосистему Украины к зимнему периоду, не только восстанавливая поврежденные энергогенерирующие объекты, но и усиливая электросети.

Также мы писали, что министр энергетики Герман Галущенко заявил, что зимой Украина будет со светом, но есть главное условие.

Денис Шмыгаль отопительный сезон Украина зима свет

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