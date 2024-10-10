Відключення світла в Україні — як ДТЕК готується до зими

Робимо все можливе — як ДТЕК готує енергосистему до зими
Команда ДТЕК активно готує енергетичну систему Україну до зими. Фахівці не лише відновлюють пошкоджені генерації, а й зміцнюють електромережі.
Про це заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук під час енергетичного форуму Forbes "Енергія бізнесу".
Як ДТЕК готується до зими
Сахарук розповів, що під час підготовки до зими ДТЕК не тільки відновлює пошкоджені чи зруйновані ворогом об’єкти генерації, а також займається підготовкою електромереж.
"Ми робимо все можливе для того, щоб забезпечити проходження зими в максимально готовому стані", — наголосив виконавчий директор ДТЕК.
За його словами, компанія також планує зробити низку інвестицій до кінця цього року, зокрема:
- 4 млрд грн у відновлення ТЕС,
- близько 5 млрд у ремонти та модернізацію електромереж,
- 12 млрд грн у видобуток вугілля.
Нагадаємо, нещодавно очільник Міненерго Герман Галущенко заявив, що українці цієї зими будуть повністю забезпечені електроенергією, попри розрахунки ООН, які були песимістичними. Однак є одна умова.
Також стало відомо, що після завершення війни Україні знадобиться будувати нові енергетичні потужності. Вони будуть створюватися децентралізовано з використанням сучасних технологій.
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