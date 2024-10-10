Відключення світла в Україні — як ДТЕК готується до зими

Енергетики відновлюють електропостачання. Ілюстративне фото: ДТЕК

Команда ДТЕК активно готує енергетичну систему Україну до зими. Фахівці не лише відновлюють пошкоджені генерації, а й зміцнюють електромережі.

Про це заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук під час енергетичного форуму Forbes "Енергія бізнесу".

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Сахарук розповів, що під час підготовки до зими ДТЕК не тільки відновлює пошкоджені чи зруйновані ворогом об’єкти генерації, а також займається підготовкою електромереж.

"Ми робимо все можливе для того, щоб забезпечити проходження зими в максимально готовому стані", — наголосив виконавчий директор ДТЕК.

За його словами, компанія також планує зробити низку інвестицій до кінця цього року, зокрема:

4 млрд грн у відновлення ТЕС,

близько 5 млрд у ремонти та модернізацію електромереж,

12 млрд грн у видобуток вугілля.

Нагадаємо, нещодавно очільник Міненерго Герман Галущенко заявив, що українці цієї зими будуть повністю забезпечені електроенергією, попри розрахунки ООН, які були песимістичними. Однак є одна умова.

Також стало відомо, що після завершення війни Україні знадобиться будувати нові енергетичні потужності. Вони будуть створюватися децентралізовано з використанням сучасних технологій.