Отключение света в Украине — как ДТЭК готовится к зиме

Энергетики возобновляют электроснабжение. Иллюстративное фото: ДТЭК

Команда ДТЭК активно готовит энергетическую систему Украины к зиме. Специалисты не только восстанавливают поврежденные генерации, но и укрепляют электросети.

Об этом заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук во время энергетического форума Forbes "Энергия бизнеса".

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Как ДТЭК готовится к зиме

Сахарук рассказал, что во время подготовки к зиме ДТЭК не только восстанавливает поврежденные или разрушенные врагом объекты генерации, а также занимается подготовкой электросетей.

"Мы делаем все возможное для того, чтобы обеспечить прохождение зимы в максимально готовом состоянии", — подчеркнул исполнительный директор ДТЭК.

По его словам, компания также планирует сделать ряд инвестиций до конца этого года, в частности:

4 млрд грн в восстановление ТЭС,

около 5 млрд в ремонты и модернизацию электросетей,

12 млрд грн в добычу угля.

Напомним, недавно глава Минэнерго Герман Галущенко заявил, что украинцы этой зимой будут полностью обеспечены электроэнергией, несмотря на расчеты ООН, которые были пессимистическими. Однако есть одно условие.

Также стало известно, что после завершения войны Украине потребуется строительство новых энергетических мощностей. Они будут создаваться децентрализованно с использованием современных технологий.