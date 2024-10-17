Графики отключения света на завтра 18 октября от Укрэнерго

Энергетики чинят воздушную линию. Фото: Харьковоблэнерго

В пятницу, 18 октября, графики отключения электроэнергии в Украине не будут применяться. В настоящее время в энергосистеме сохраняется стабильная ситуация.

Об этом сообщают пресс-службы Укрэнерго в Telegram.

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Графики отключения света 18 октября

Если ситуация в энергосистеме изменится, и ограничения все же придется применять, об этом сообщат дополнительно.

"Пожалуйста, пользуйтесь мощными электроприборами в период самой продуктивной работы СЭС с 10:00 до 16:00", — призвали украинцев в Укрэнерго.

Скриншот сообщения Укрэнерго

Где можно посмотреть график отключения света

Чтобы точнее узнавать информацию о веерных отключениях, можно проверить свой адрес по ссылкам:

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство, областные военные администрации и власти общин синхронно работают для подготовки Украины к отопительному сезону. Главное внимание уделено трем ключевым направлениям, чтобы зимой было светло и тепло.

Ранее мы писали, специалисты ДТЭК интенсивно готовят энергосистему Украины к зимнему периоду, не только восстанавливая поврежденные энергогенерирующие объекты, но и усиливая электросети.