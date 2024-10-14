Графіки відключення світла в Україні завтра 15 жовтня

Електроенергетики за роботою. Ілюстративне фото: УНІАН

У вівторок, 15 жовтня, графіки відключення електроенергії в Україні не будуть застосовуватися. Наразі в енергосистемі зберігається стабільна ситуація.

Про це повідомляють пресслужби Укренерго у Telegram.

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Графіки відключення світла 15 жовтня

Якщо ситуація в енергосистемі зміниться й обмеження все ж таки доведеться застосовувати, про це повідомлять додатково.

"Будь ласка, користуйтесь потужними електроприладами у денні години – з 10:00 до 16:00", — закликали українців в Укренерго.

Скриншот допису Укренерго

Де можна подивитися графік відключення світла

Аби точніше дізнаватися інформацію щодо віялових відключень, можна перевірити свою адресу за посиланнями:

Нагадаємо, фахівці ДТЕК інтенсивно готують енергосистему України до зимового періоду, не лише відновлюючи пошкоджені енергогенеруючі об'єкти, але й посилюючи електромережі.

Також голова Міненерго Герман Галущенко розповів, що українці цієї зими будуть забезпечені електроенергією, всупереч песимістичним прогнозам ООН.