Відключення світла через заморозки — чого очікувати українцям

Аварійна бригада енергетиків. Фото: ДТЕК

Найближчими днями у частині регіонів України очікуються перші заморозки. Однак похолодання не призведе до повернення графіків відключення світла.

Про це повідомив заступник міністра енергетики Микола Колісник в ефірі телемарафону у неділю, 13 жовтня.

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"Ні, енергосистема на сьогодні працює стабільно. Ті заморозки, які прогнозуються, не будуть протяжними", — розповів Колісник.

Заступник міністра зазначив, що опалювальний сезон стартує за рішенням місцевої влади, коли середньодобова температура повітря знижується до +8 °С або нижче протягом трьох днів поспіль.

Він також підкреслив, що тривале зниження температур суттєво впливає на енергосистему, оскільки призводить до стабільного збільшення споживання електроенергії.

"На сьогодні впроваджено необхідний комплекс заходів, до прикладу, з випередженням графіків проведено всі технічні заходи підготовки функціонування об'єктів атомної генерації. Вже дев'ять блоків є в енергосистемі, що додає нам потужності, додає можливості покривати збільшений попит", — додав Колісник.

Нагадаємо, фахівці ДТЕК інтенсивно готують енергосистему України до зимового періоду, не лише відновлюючи пошкоджені енергогенеруючі об'єкти, але й посилюючи електромережі.

Також голова Міненерго Герман Галущенко розповів, що українці цієї зими будуть забезпечені електроенергією, всупереч песимістичним прогнозам ООН.