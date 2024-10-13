Отключение света из-за заморозков — чего ожидать украинцам

Аварийная бригада энергетиков. Фото: ДТЭК

В ближайшие дни в части регионов Украины ожидаются первые заморозки. Однако похолодание не приведет к возврату графиков отключения света.

Об этом сообщил заместитель министра энергетики Николай Колесник в эфире телемарафона в воскресенье, 13 октября.

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Отключение света из-за похолодания

"Нет, энергосистема на сегодня работает стабильно. Те заморозки, которые прогнозируются, не будут протяженными", — рассказал Колесник.

Замминистра отметил, что отопительный сезон стартует по решению местных властей, когда среднесуточная температура воздуха снижается до +8 °С или ниже в течение трех дней подряд.

Он также подчеркнул, что длительное снижение температур существенно влияет на энергосистему, поскольку приводит к стабильному увеличению потребления электроэнергии.

"На сегодня внедрен необходимый комплекс мероприятий, к примеру с опережением графиков проведены все технические мероприятия подготовки функционирования объектов атомной генерации. Уже девять блоков есть в энергосистеме, что добавляет нам мощности, добавляет возможности покрывать увеличенный спрос", — добавил Колесник.

Напомним, специалисты ДТЭК интенсивно готовят энергосистему Украины к зимнему периоду, не только восстанавливая поврежденные энергогенерирующие объекты, но и усиливая электросети.

Также глава Минэнерго Герман Галущенко рассказал, что украинцы этой зимой будут обеспечены электроэнергией вопреки пессимистическим прогнозам ООН.