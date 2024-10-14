Графики отключения света в Украине завтра 15 октября

Электроэнергетики за работой. Иллюстративное фото: УНИАН

Во вторник, 15 октября, графики отключения электроэнергии в Украине не будут применяться. В настоящее время в энергосистеме сохраняется стабильная ситуация.

Об этом сообщают пресс-службы Укрэнерго в Telegram.

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Графики отключения света 15 октября

Если ситуация в энергосистеме изменится, и ограничения все же придется применять, об этом сообщат дополнительно.

"Пожалуйста, пользуйтесь мощными электроприборами в дневные часы — с 10:00 до 16:00", — призвали украинцев в Укрэнерго.

Скриншот сообщения Укрэнерго

Где можно посмотреть график отключения света

Чтобы точнее узнавать информацию о веерных отключениях, можно проверить свой адрес по ссылкам:

Напомним, специалисты ДТЭК интенсивно готовят энергосистему Украины к зимнему периоду, не только восстанавливая поврежденные энергогенерирующие объекты, но и усиливая электросети.

Также глава Минэнерго Герман Галущенко рассказал, что украинцы этой зимой будут обеспечены электроэнергией вопреки пессимистическим прогнозам ООН.