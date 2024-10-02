Відключення світла в Україні взимку — скільки громадян планують лишатися в країні

Аваріайна бригада електриків. Фото: ДТЕК

Українці відповіли, чи будуть залишатися в країні протягом осінньо-зимового періоду у випадку проблем з електроенергією. Майже 90% опитуваних заявили, що будуть на своєму постійному місці проживання.

Про це йдеться у результатах опитування Соціологічної групи "Рейтинг" у середу, 2 жовтня.

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Приблизно 10% респондентів планують переміститися. Серед них 4% мають намір залишитися в межах області, 3% — переїхати в інші регіони країни, а 2% — виїхати за кордон.

Результати опитування. Фото: "Рейтинг"

На момент проведення опитування, 64% респондентів мали стабільне постачання електроенергії. Приблизно 30% відзначили наявність лише мінімальних відключень, 4% стикаються з відключеннями часто, а 1% — постійно.

Найгірша ситуація спостерігається в східних областях, де 13% опитаних повідомили про часті відключення електроенергії.

Результати опитування. Фото: "Рейтинг"

Відомо, що опитування було проведено у період з 20 по 23 вересня 2024 року серед 1000 респондентів. Воно охопило всю територію України, за винятком окупованих територій Криму та Донбасу.

Нагадаємо, соціологічна група "Рейтинг" провела опитування серед українців на оцінку дій влади стосовно відновлення енергосистеми України після російських атак. Результати демонструють, що громадяни слабко обізнані про те, що роблять в країні для покращення ситуації в енергетиці.

Раніше директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко озвучив оптимістичний та песимістичний прогнози щодо відключень електроенергії восени і взимку. За його словами, усе буде залежати від температур.