Українці оцінили дії влади щодо відновлення енергосистеми

Електрики працюють на пошкодженій ЛЕП. Фото: УНІАН

Соціологічна група "Рейтинг" провела опитування серед українців на оцінку дій влади стосовно відновлення енергосистеми України після російських атак. Результати демонструють, що громадяни слабко обізнані про те, що роблять в країні для покращення ситуації в енергетиці.

Результати опитування опублікували на сайті "Рейтинг".

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Найкраще опитані українці обізнані про відновлення зруйнованих енергооб'єктів — таку думку висловили 50% опитаних. Водночас про залучення владою коштів та енергетичного обладнання від міжнародних партнерів знає лише 38% опитаних українців, а про посилення захисту енергооб'єктів 36%.

Про розвиток розподіленої генерації та нарощування імпорту електроенергії знають 19-20%. Зовсім нічого із зазначеного не знає 8% опитаних громадян.

Соціологи зазначили, що молодші групи загалом краще поінформовані про те, які заходи робить влада для покращення енергетичної ситуації.

Водночас ефективними дії влади оцінили 66% опитаних українців, з яких 12% заявили, що заходи цілком ефективні, а 54% назвали їх "скоріше" ефективними, чим ні.

Зовсім неефективними дії влади назвали 30% респондентів, 23% — скорше ефективними, а 7% зовсім неефективними.

Нагадаємо, нещодавно Енергоатом заявив про успішне приєднання енергоблока однієї з АЕС. Ремонт вдалося провести на 12 днів швидше від заявленого терміну. Також під час зустрічі між Урсулою фон дер Ляєн та Володимиром Зеленським стало відомо, як саме ЄС хоче допомогти посилити українську енергосистему взимку.