Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Половина украинцев не знает о возобновлении энергообъектов — опрос arrow

Половина украинцев не знает о возобновлении энергообъектов — опрос

2 октября 2024 14:13
Анастасия Постоенко - Редактор
Украинцы оценили действия властей по возобновлению энергосистемы
Электричества работают на поврежденной ЛЭП. Фото: УНИАН
Анастасия Постоенко - Редактор

Социологическая группа "Рейтинг" провела опрос среди украинцев на оценку действий властей по возобновлению энергосистемы Украины после российских атак. Результаты показывают, что граждане слабо осведомлены о том, что делают в стране для улучшения ситуации в энергетике.

Результаты опроса опубликовали на сайте "Рейтинг".

Читайте также:

Что украинцы знают о возобновлении энергетики

Лучше всего опрошенные украинцы осведомлены о возобновлении разрушенных энергообъектов — такое мнение высказали 50% опрошенных. В то же время, о привлечении властями средств и энергетического оборудования от международных партнеров знает только 38% опрошенных украинцев, а об усилении защиты энергообъектов 36%.

О развитии распределенной генерации и наращивании импорта электроэнергии знают 19-20%. Совершенно ничего из указанного не знает 8% опрошенных граждан.

Социологи отметили, что младшие группы в целом лучше информированы о том, какие меры предпринимают власти для улучшения энергетической ситуации.

В то же время эффективными действиями власти оценили 66% опрошенных украинцев, из которых 12% заявили, что меры вполне эффективны, а 54% назвали их "скорее" эффективными, чем нет.

Совершенно неэффективными действия власти назвали 30% респондентов, 23% — скорее эффективными, а 7% совсем неэффективными.

Напомним, недавно Энергоатом заявил об успешном присоединении энергоблока одной из АЭС. Ремонт удалось провести на 12 дней быстрее заявленного срока. Также во время встречи между Урсулой фон дер Ляен и Владимиром Зеленским стало известно, как именно ЕС хочет помочь усилить украинскую энергосистему зимой.

ремонт украинцы электроэнергия Укрэнерго власть энергосистема

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

15:03 На ОLХ выставили на продажу двигатель от дрона "Шахед" — какая стоимость

15:03 В мэрии Умани назвали количество хасидов, которые прибыли в город

14:56 Тысячи одесситов будут без воды до вечера — кому следует подготовиться заранее

14:51 Зеленский провел кадровые изменения в Службе внешней разведки Украины

14:49 Удар авиабомбой по Волчанску —+ в ВСУ опровергли информацию

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

14:39 Привлекли кинологов — в ГСЧС назвали меры безопасности на Рош ха-Шана в Умани

14:38 В МИД Израиля объявили генсека ООН персоной нон грата

14:38 Более 14 тысяч паломников-хасидов не попали в Умань — какая причина

14:31 В УАФ объявили состав сборной Украины на матчи с Англией и Сербией

14:30 Поджигали авто военных в Киеве — СБУ задержала четырех агентов РФ

15:03 На ОLХ выставили на продажу двигатель от дрона "Шахед" — какая стоимость

15:03 В мэрии Умани назвали количество хасидов, которые прибыли в город

14:56 Тысячи одесситов будут без воды до вечера — кому следует подготовиться заранее

14:51 Зеленский провел кадровые изменения в Службе внешней разведки Украины

14:49 Удар авиабомбой по Волчанску —+ в ВСУ опровергли информацию

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

14:39 Привлекли кинологов — в ГСЧС назвали меры безопасности на Рош ха-Шана в Умани

14:38 В МИД Израиля объявили генсека ООН персоной нон грата

14:38 Более 14 тысяч паломников-хасидов не попали в Умань — какая причина

14:31 В УАФ объявили состав сборной Украины на матчи с Англией и Сербией

14:30 Поджигали авто военных в Киеве — СБУ задержала четырех агентов РФ

16:22 Сторонник Украины и ненавистник Путина — кто такой новый генсек НАТО и чего от него ждать

06:40 Цены на латунь в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг цветных металлов

Новость с фото

06:29 Юридические фирмы взвинтили цены на услуги, связанные с ТЦК — что сколько стоит

06:15 От плена до международных площадок — интервью с защитником Азовстали

30 сентября 2024

15:57 Повышение налогов и повестки по почте — что изменится для украинцев с 1 октября

14:57 Руки прочь от Пушкина — одесситы вышли на митинг под ОВА

Новость с фото

06:24 Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

06:03 Крепость Павлоград — маленький город стал хабом во время эвакуации из Покровска

27 сентября 2024
Новость с видео

21:00 Смертельные аттракционы — как обезопасить себя во время экстрим-развлечений

Эксклюзив

18:54 Еле выживаем — одесситы о возможном повышении зарплат ТОП чиновников

Text

13:42 В ВСУ объяснили, почему важно было освободить агрегатный завод в Волчанске

Text

13:38 В Польше политики не понимают, зачем Сикорский говорит о Волынской трагедии

Text

13:00 Ловушка в Угледаре и собственное производство оружия в Украине — эфир День.LIVE

Text

12:19 В Раде сообщили, заложены ли в новом госбюджете средства на развитие АЭС

Text

10:23 Нардеп раскритиковал увеличение расходов на чиновников в госбюджете

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

Text

08:00 Массовая казнь пленных военных ВСУ и новый генсек в НАТО — эфир Ранок.LIVE

1 октября 2024
Text

22:27 Эксперт назвал объекты в Иране, в случае разрушения которых экономика страны упадет

Text

21:29 "Жінки-фенікс" — актриса Хильская поделилась историей о потере любимого на войне

Text

18:43 День защитников и защитниц Украины - чего одесситы желают нашим бойцам

Text

18:11 Премьера проэкта "Жінки-фенікс. Жити попри все" на Новини.LIVE — Надежда Хильская

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:38 В Раде назвали сумму, которую будут платить мужчины для бронирования от мобилизации

24 сентября 2024

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

Новость с видео

02:30 Кто из мужчин получит повестки Укрпочтой в первую очередь — три категории

06:10 Индексация пенсий в 2025 году — известны некоторые детали перерасчета

23 сентября 2024

03:20 Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно

1 октября 2024

00:03 НАБУ объявило в розыск проректора харьковского вуза — что он сделал

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

21 сентября 2024

06:30 Новые правила мобилизации — какое имущество не могут забрать у уклонистов

22 сентября 2024

06:10 Повышение пенсии — кто сможет получить надбавки этой осенью

25 сентября 2024

06:10 Пенсии украинцев — у кого повысятся выплаты с 1 октября