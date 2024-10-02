Украинцы оценили действия властей по возобновлению энергосистемы

Электричества работают на поврежденной ЛЭП. Фото: УНИАН

Социологическая группа "Рейтинг" провела опрос среди украинцев на оценку действий властей по возобновлению энергосистемы Украины после российских атак. Результаты показывают, что граждане слабо осведомлены о том, что делают в стране для улучшения ситуации в энергетике.

Результаты опроса опубликовали на сайте "Рейтинг".

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Лучше всего опрошенные украинцы осведомлены о возобновлении разрушенных энергообъектов — такое мнение высказали 50% опрошенных. В то же время, о привлечении властями средств и энергетического оборудования от международных партнеров знает только 38% опрошенных украинцев, а об усилении защиты энергообъектов 36%.

О развитии распределенной генерации и наращивании импорта электроэнергии знают 19-20%. Совершенно ничего из указанного не знает 8% опрошенных граждан.

Социологи отметили, что младшие группы в целом лучше информированы о том, какие меры предпринимают власти для улучшения энергетической ситуации.

В то же время эффективными действиями власти оценили 66% опрошенных украинцев, из которых 12% заявили, что меры вполне эффективны, а 54% назвали их "скорее" эффективными, чем нет.

Совершенно неэффективными действия власти назвали 30% респондентов, 23% — скорее эффективными, а 7% совсем неэффективными.

Напомним, недавно Энергоатом заявил об успешном присоединении энергоблока одной из АЭС. Ремонт удалось провести на 12 дней быстрее заявленного срока. Также во время встречи между Урсулой фон дер Ляен и Владимиром Зеленским стало известно, как именно ЕС хочет помочь усилить украинскую энергосистему зимой.