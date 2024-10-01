В енергосистему під'єднали енергоблок АЕС після ремонту

Оператор працює на одній з Українських АЕС. Фото: УНІАН

В українську енергосистеми під'єднали ще один енергоблок атомної електростанції. Енергоатом зміг завершити ремонтні роботи на ньому на 12 днів швидше від запланованого терміну.

Про це повідомила пресслужба Енергоатому у вівторок, 1 жовтня.

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Фахівці Енергоатома завершили плановий ремонт на енергоблоці однієї з АЕС та ввели його в енергосистему. Блок вдалося вивести з ремонту на 12 днів раніше від запланованого терміну робіт. Таким чином енергосистема України посилилась на 1000 МВт.

"Ремонтна кампанія виходить на фінішну пряму і до початку ОЗП всі дев'ять блоків, які розташовані на підконтрольній Україні території, будуть готові до роботи протягом найскладніших місяців. Дякую колективу за гарну роботу у важких умовах", — повідомив глава Енергоатома Петро Котін.

Нагадаємо, сьогодні, 1 жовтня, росіяни атакували підстанцію Запорізької АЕС, що призвело до відключення лінії живлення станції. В Міненерго пояснили чим це загрожує.

Також ми розповідали про те, що "Енергоатом" зміг тільки 25 вересня укласти угоду на проєктування та захист на Рівненській атомній електростанції.

Раніше нардеп Сергій Нагорняк пояснював, як Україна зможе забезпечити собі стабільне енергопостачання та заявив, що потрібно розвивати будівництво нових атомних електростанцій.