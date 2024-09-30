Удари по АЕС — Енергоатом замовив захист від обстрілів

Компанія "Енергоатом". Фото: пресслужби

"Енергоатом" тільки 25 вересня уклав угоду на проєктування та захисту на Рівненській атомній електростанції на 509 мільйонів гривень. Це трапилося після виступу українського президента Володимира Зеленського в ООН.

Про це повідомляють "Наші гроші" з посиланням на "Прозорро".

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Захист українських АЕС від обстрілів

Видання розповіло, що йдеться про залізобетонні П-образні споруди, які захищають великі трансформатори від "шахедів" та осколкових уражень при непрямому попаданні ракети. За їхніми словами, ефективність подібних споруд вже доведена на підстанціях "Укренерго", які разом із Держвідновленням почали закривати ще торік. Наразі ці роботи ще незавершені, але навіть повністю незавершені споруди вже захищають від ударів.

"Тобто треба було Зеленському в ООН заявити, що енергообладнання біля українських АЕС незахищене і ось-ось стане мішенню для російських ракет, щоб атомники почали займатись проєктуванням захисту "другого рівня", — пишуть "Наші гроші".

Водночас журналісти з'ясували, що контракт для Рівненської АЕС розміром 509 млн грн повністю прихований, і наразі невідомо жодних даних про розміри споруди.

Нагадаємо, під час виступу в ООН 25 вересня Зеленський заявив, що Росія отримує супутникові знімки українських АЕС від інших країн та збирає інформацію про них. Лідер України попередив ООН про загрозу ядерного інциденту у разі атаки Росії на українські АЕС.

Крім того, 24 вересня глава держави повідомив, що Росія хоче атакувати три українські атомні електростанції.