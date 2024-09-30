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"Энергоатом" заказал защиту АЭС от "шахедов" после выступления Зеленского в ООН

30 сентября 2024 14:19
Карина Приходько - Редактор
Удары по АЭС — Энергоатом заказал защиту от обстрелов
Компания "Энергоатом". Фото: пресс-службы
Карина Приходько - Редактор

"Энергоатом" только 25 сентября заключил соглашение на проектирование и защиту на Ровенской атомной электростанции на 509 миллионов гривен. Это произошло после выступления украинского президента Владимира Зеленского в ООН.

Об этом сообщают "Наші гроші" со ссылкой на "Прозорро".

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Издание рассказало, что речь идет о железобетонных П-образных сооружениях, которые защищают крупные трансформаторы от "шахедов" и осколочных поражений при косвенном попадании ракеты. По их словам, эффективность подобных сооружений уже доказана на подстанциях "Укрэнерго", которые вместе с Госвосстановлением начали закрывать еще в прошлом году. Эти работы еще незавершенные, но даже полностью незавершенные сооружения уже защищают от ударов. 

"То есть надо было Зеленскому в ООН заявить, что энергооборудование у украинских АЭС незащищено и вот-вот станет мишенью для российских ракет, чтобы атомщики начали заниматься проектированием защиты "второго уровня"", — пишут "Наші гроші".

В то же время, журналисты выяснили, что контракт для Ровенской АЭС размером 509 млн грн полностью закрыт, и пока неизвестно никаких данных о размерах сооружения.

Напомним, во время выступления в ООН 25 сентября Зеленский заявил, что Россия получает спутниковые снимки украинских АЭС от других стран и собирает информацию о них. Лидер Украины предупредил ООН об угрозе ядерного инцидента в случае атаки России на украинские АЭС.

Кроме того, 24 сентября глава государства сообщил, что Россия хочет атаковать три украинских атомных электростанции.

Владимир Зеленский АЭС обстрелы Энергоатом война в Украине

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