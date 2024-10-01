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Энергоатом на 12 дней раньше подсоединил энергоблок в энергосистему

1 октября 2024 14:17
Анастасия Постоенко - Редактор
В энергосистему подключили энергоблок АЭС после ремонта
Оператор работает на одной из украинских АЭС. Фото: УНИАН
Анастасия Постоенко - Редактор

В украинскую энергосистему подключили еще один энергоблок атомной электростанции. Энергоатом смог завершить ремонтные работы на нем на 12 дней быстрее запланированного срока.

Об этом сообщила пресс-служба Энергоатома во вторник, 1 октября.

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Специалисты Энергоатома завершили плановый ремонт на энергоблоке одной из АЭС и ввели его в энергосистему. Блок удалось вывести из ремонта на 12 дней раньше запланированного срока работ. Таким образом, энергосистема Украины усилилась на 1000 МВт.

"Ремонтная кампания выходит на финишную прямую и к началу ОЗУ все девять блоков, расположенных на подконтрольной Украине территории, будут готовы к работе в течение самых сложных месяцев. Спасибо коллективу за хорошую работу в тяжелых условиях", — сообщил глава Энергоатома Петр Котин.

Напомним, сегодня, 1 октября, россияне атаковали подстанцию Запорожской АЭС, что привело к отключению линии питания станции. В Минэнерго объяснили, чем это грозит.

Также мы рассказывали о том, что "Энергоатом" смог только 25 сентября заключить соглашение по проектированию и защите на Ровенской атомной электростанции.

Ранее нардеп Сергей Нагорняк объяснял, как Украина сможет обеспечить себе стабильное энергоснабжение и заявил, что нужно развивать строительство новых атомных электростанций.

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