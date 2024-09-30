Які міста матимуть найбільший дефіцит світла взимку

Енергетик лагодить мережі на Харківщині. Фото: Суспільне Харків

Енергетична система України зазнала великих пошкоджень через постійні масовані атаки Росії. Через це взимку очікується значний дефіцит електроенергії — найбільше страждатимуть східні області.

Про це в інтервʼю Новини.LIVE розповіла депутатка ВР від партії "Голос" та членкиня комітету з питань енергетики та ЖКХ Інна Совсун.

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Через постійні обстріли з боку Росії найбільша частка зруйнованої генерації — саме на сході України.

"Дві великі електростанції знаходяться на заході України і наше завдання передати електрику на схід. А у випадку руйнації систем передач — дуже раптово може бути так, що генерація є, а можливості передати до Харкова немає. Або ж може бути так, що в якихось регіонах світло є ледь не цілодобово, а в деяких ні. І це саме по цій причині", — пояснила Інна Совсун.

На Запоріжжі ситуація зі світлом теж складна через постійні удари саме по обʼєктах передачі енергії.

"Звісно, мінімальні рішення, які може зробити місцева влада — поставити турбіни — вони би хоч могли заживити критичку. Для Харкова це дійсно необхідно, бо ризики аж надто високі, що електроенергія у країні вироблятися буде, але передати її у Харків — буде неможливо", — додала депутатка.

Нагадаємо, 21 вересня Росія вдарила по спальному району Харкова, внаслідок чого травмовано 13 людей.

Також зазначимо, що 23 вересня РФ завдала сім ударів КАБами по Запоріжжю. Постраждали 17 людей, серед них одна дитина.