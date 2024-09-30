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В ВР назвали города, где зимой будет самая сложная ситуация со светом

30 сентября 2024 06:00
Мария Маркевич - Журналист
Мария Маркевич
Журналист
Какие города будут иметь наибольший дефицит света зимой
Энергетик чинит сети на Харьковщине. Фото: Суспільне Харків
Мария Маркевич - Журналист
Мария Маркевич
Журналист

Энергетическая система Украины получила большие повреждения из-за постоянных массированных атак России. Поэтому зимой ожидается значительный дефицит электроэнергии — больше всего будут страдать восточные области.

Об этом в интервью Новини.LIVE рассказала депутат ВР от партии "Голос" и член комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Инна Совсун.

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Из-за постоянных обстрелов со стороны России наибольшая доля разрушенной генерации — именно на востоке Украины.

"Две большие электростанции находятся на западе Украины и наша задача передать электричество на восток. А в случае разрушения систем передач очень внезапно может быть так, что генерация есть, а возможности передать в Харьков нет. Или же может быть так, что в каких-то регионах свет есть едва ли не круглосуточно, а у некоторых нет. И это именно по этой причине", — объяснила Инна Совсун.

В Запорожье ситуация со светом тоже сложная из-за постоянных ударов именно по объектам передачи энергии.

"Конечно, минимальные решения, которые могут сделать местные власти — поставить турбины — они бы хоть могли заживить критичку. Для Харькова это действительно необходимо, потому что риски слишком высоки, что электроэнергия в стране будет производиться, но передать ее в Харьков — будет невозможно", — добавила депутат.

Напомним, 21 сентября Россия ударила по спальному району Харькова, в результате чего травмированы 13 человек. 

Также отметим, что 23 сентября РФ нанесла семь ударов КАБами по Запорожью. Пострадали 17 человек, среди них один ребенок.  

Харьков электроэнергия Запорожье Укрэнерго свет

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