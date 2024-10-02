Отключение света в Украине зимой — сколько граждан планируют оставаться в стране

Аварийная бригада электриков. Фото: ДТЭК

Украинцы ответили, будут ли оставаться в стране в течение осенне-зимнего периода в случае проблем с электроэнергией. Около 90% опрашиваемых заявили, что будут на своем постоянном месте жительства.

Об этом говорится в результатах опроса Социологической группы "Рейтинг" в среду, 2 октября.

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Примерно 10% респондентов планируют переместиться. Среди них 4% намерены остаться в пределах области, 3% — переехать в другие регионы страны, а 2% — выехать за границу.

Результаты опроса. Фото: "Рейтинг"

На момент проведения опроса, 64% респондентов имели стабильное снабжение электроэнергии. Примерно 30% отметили наличие лишь минимальных отключений, 4% сталкиваются с отключениями часто, а 1% — постоянно.

Худшая ситуация наблюдается в восточных областях, где 13% опрошенных сообщили о частых отключениях электроэнергии.

Результаты опроса. Фото: "Рейтинг"

Известно, что опрос был проведен в период с 20 по 23 сентября 2024 года среди 1000 респондентов. Он охватил всю территорию Украины, за исключением оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Напомним, социологическая группа "Рейтинг" провела опрос среди украинцев на оценку действий властей по возобновлению энергосистемы Украины после российских атак. Результаты показывают, что граждане слабо осведомлены о том, что делают в стране для улучшения ситуации в энергетике.

Ранее директор Центра исследований энергетики Александр Харченко озвучил оптимистический и пессимистический прогнозы по отключениям электроэнергии осенью и зимой. По его словам, все будет зависеть от температуры.