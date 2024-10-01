Відключення світла в Україні — Харченко дав прогноз на осінь та зиму

Аварійна бригада ДТЕК. Фото: ДТЕК

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко озвучив оптимістичний та песимістичний прогнози по відключеннях електроенергії восени і взимку. За його словами, усе буде залежати від температур.

Про це Олександр Харченко сказав в інтерв'ю "Главреду" у вівторок, 1 жовтня.

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Відключення світла восени та взимку

"Усе буде залежати від температур. Якщо вони будуть умовно в діапазоні від 0 до +5 °C, це буде означати певні обмеження на 2-4 години. Це за поточної ситуації, тобто без додаткових атак, без додаткових подій на атомних енергоблоках", — зазначив Харченко.

За його словами, якщо температури будуть від -10 °C до -15 °C протягом двох тижнів, обмеження можуть тривати і 14-16 годин на добу.

"Тому дуже сильно все залежить від того, які будуть атаки, куди вони будуть спрямовані і наскільки будуть успішними, і одночасно від того, які саме погодні умови будуть взимку", — додав Харченко.

Нагадаємо, директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко заявив, що в Україні у жовтні та листопаді ситуація зі світлом має залишатися стабільною. Однак з початком опалювального сезону споживання електроенергії зросте, що призведе до дефіциту.

Також депутатка ВР від партії "Голос" Інна Совсун наголосила, що відключення світла взимку будуть з майже стовідсотковою ймовірністю. Адже в часи пікового споживання Україна може забезпечити лише близько 70% споживання.