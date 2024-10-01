Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow У Центрі досліджень енергетики озвучили прогнози по відключеннях світла arrow

У Центрі досліджень енергетики озвучили прогнози по відключеннях світла

1 жовтня 2024 15:40
Аркадій Пастула - Редактор
Відключення світла в Україні — Харченко дав прогноз на осінь та зиму
Аварійна бригада ДТЕК. Фото: ДТЕК
Аркадій Пастула - Редактор

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко озвучив оптимістичний та песимістичний прогнози по відключеннях електроенергії восени і взимку. За його словами, усе буде залежати від температур.

Про це Олександр Харченко сказав в інтерв'ю "Главреду" у вівторок, 1 жовтня.

Читайте також:

Відключення світла восени та взимку

"Усе буде залежати від температур. Якщо вони будуть умовно в діапазоні від 0 до +5 °C, це буде означати певні обмеження на 2-4 години. Це за поточної ситуації, тобто без додаткових атак, без додаткових подій на атомних енергоблоках", — зазначив Харченко.

За його словами, якщо температури будуть від -10 °C до -15 °C протягом двох тижнів, обмеження можуть тривати і 14-16 годин на добу.

"Тому дуже сильно все залежить від того, які будуть атаки, куди вони будуть спрямовані і наскільки будуть успішними, і одночасно від того, які саме погодні умови будуть взимку", — додав Харченко.

Нагадаємо, директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко заявив, що в Україні у жовтні та листопаді ситуація зі світлом має залишатися стабільною. Однак з початком опалювального сезону споживання електроенергії зросте, що призведе до дефіциту.

Також депутатка ВР від партії "Голос" Інна Совсун наголосила, що відключення світла взимку будуть з майже стовідсотковою ймовірністю. Адже в часи пікового споживання Україна може забезпечити лише близько 70% споживання. 

українці електроенергія Україна температура повітря відключення світла

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

16:23 Пам'ятати кожного — на Алеї Героїв в Одесі з'явилися нові імена

16:22 Симпатик України і ненависник Путіна — хто такий новий генсек НАТО і чого від нього чекати

16:17 Якою має бути енергосистема після війни — пояснення експерта

16:08 Виставка оборони Маріуполя в Одесі — фоторепортаж Новини.LIVE

16:04 Куртуа чекає тривала дискваліфікація — Лунін матиме новий шанс

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

15:57 У Сумах пролунав гучний вибух

15:50 Літо не поспішає відступати — синоптики назвали області, де затримається тепло

15:40 У Центрі досліджень енергетики озвучили прогнози по відключеннях світла

15:31 Робота без досвіду — які вакансії пропонують в Одесі

15:25 Утримання трьох чи більше дітей — як довести в ТЦК цей факт

16:23 Пам'ятати кожного — на Алеї Героїв в Одесі з'явилися нові імена

16:22 Симпатик України і ненависник Путіна — хто такий новий генсек НАТО і чого від нього чекати

16:17 Якою має бути енергосистема після війни — пояснення експерта

16:08 Виставка оборони Маріуполя в Одесі — фоторепортаж Новини.LIVE

16:04 Куртуа чекає тривала дискваліфікація — Лунін матиме новий шанс

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

15:57 У Сумах пролунав гучний вибух

15:50 Літо не поспішає відступати — синоптики назвали області, де затримається тепло

15:40 У Центрі досліджень енергетики озвучили прогнози по відключеннях світла

15:31 Робота без досвіду — які вакансії пропонують в Одесі

15:25 Утримання трьох чи більше дітей — як довести в ТЦК цей факт

16:22 Симпатик України і ненависник Путіна — хто такий новий генсек НАТО і чого від нього чекати

06:40 Ціни на латунь у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг кольорових металів

Новина з фото

06:29 Юридичні фірми підняли ціни на послуги, пов'язані з ТЦК — що скільки коштує

06:15 Від полону до міжнародних майданчиків — інтервʼю з захисником Азовсталі

30 вересня 2024

15:57 Підвищення податків та повістки поштою — що зміниться для українців з 1 жовтня

14:57 Руки геть від Пушкіна — одесити вийшли на мітинг під ОВА

Новина з фото

06:24 Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

06:03 Фортеця Павлоград — маленьке місто стало хабом під час евакуації з Покровська

27 вересня 2024
Новина з відео

21:00 Смертельні атракціони — як убезпечити себе під час екстремальних розваг

Ексклюзив

18:54 Ледве виживаємо — одесити про можливе підвищення зарплат ТОП посадовців

Text

14:50 Гончаренко заявив, що повернення 30 тис. грн всім військовим досі не реалізовано

Text

13:00 Кадрові зміни у Міноборони та новий генсек НАТО — ефір День.LIVE

Text

12:15 Демченко поділився деталями роботи прикордонників на фронті

Text

11:41 Військовий оцінив якість забезпечення ЗСУ одягом та харчами — чи готові до зими

Text

09:38 У Києві катастрофа з якістю води, мостів та управління — інтерв'ю з депутатом

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

Text

08:00 День захисника і захисниць України та ситуація на фронті — ефір Ранок.LIVE

30 вересня 2024
Text

23:41 Южаніна пояснила, чому в Україні важлива зміна влади зараз

Text

23:25 Депутат Київради назвав причину затягування будівництва метро на Виноградар

Text

23:14 На рік від 11-12 млрд — у КМР пояснили, де влада бере кошти на київське метро

Text

19:56 У ЗСУ заявили, що система підготовки мобілізованих не реформована з часів СРСР

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

24 вересня 2024

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

Новина з відео

02:30 Хто з чоловіків отримає повістки Укрпоштою першочергово — три категорії

06:10 Індексація пенсій у 2025 році — відомі деякі деталі перерахунку

23 вересня 2024

03:20 Торт без випічки на будь-яке свято за 10 хвилин — просто та смачно

22 вересня 2024

12:52 Виплати військовослужбовцям — на яку суму відпускних можна розраховувати

21 вересня 2024

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

22 вересня 2024

06:10 Підвищення пенсії — хто зможе отримати надбавки цієї осені

18 вересня 2024

06:45 Помиляються 52% водіїв — яке авто порушує правило на круговому перехресті

25 вересня 2024

06:10 Пенсії українців — у кого підвищаться виплати з 1 жовтня