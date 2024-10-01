Отключения света в Украине — Харченко дал прогноз на осень и зиму

Аварийная бригада ДТЭК. Фото: ДТЭК

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко озвучил оптимистический и пессимистический прогноз по отключениям электроэнергии осенью и зимой. По его словам, все будет зависеть от температуры.

Об этом Александр Харченко сказал в интервью "Главреду" во вторник, 1 октября.

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Отключение света осенью и зимой

"Все будет зависеть от температур. Если они будут условно в диапазоне от 0 до +5 °C, это будет означать определенные ограничения на 2-4 часа. Это при текущей ситуации, то есть без дополнительных атак, без дополнительных событий на атомных энергоблоках", — отметил Харченко.

По его словам, если температуры будут от -10 до -15 °C в течение двух недель, ограничения могут продолжаться и 14-16 часов в сутки.

"Поэтому очень сильно все зависит от того, какие будут атаки, куда они будут направлены и насколько будут успешными, и одновременно от того, какие именно погодные условия будут зимой", — добавил Харченко.

Напомним, директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко заявил, что в Украине в октябре и ноябре ситуация со светом должна оставаться стабильной. Однако с началом отопительного сезона потребление электроэнергии вырастет, что приведет к дефициту.

Также депутат ВР от партии "Голос" Инна Совсун подчеркнула, что отключения света зимой будут с почти стопроцентной вероятностью. Ведь во времена пикового потребления Украина может обеспечить всего около 70% потребления.