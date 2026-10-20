Енергетик ДТЕК робить ремонт на пошкодженій лінії після обстрілу. Фото: ДТЕК

Цієї зими західні області України можуть уникнути тривалих блекаутів. За базовим прогнозом, після російських атак відключення світла сягатимуть максимум однієї-двох черг. Перебої з електропостачанням триватимуть лише кілька діб, поки енергетики ремонтуватимуть пошкоджене обладнання.

Таку оцінку дав в ефірі Ранок.LIVE експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев.

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Яка буде ситуація зі світлом на заході України взимку

Повітряні лінії електропередач та розподільчі пристрої неможливо повністю захистити від російських атак чи перенести в безпечні місця. Через цю об'єктивну причину українцям слід готуватися до періодичних перебоїв у роботі енергосистеми. Однак профільні служби докладатимуть максимальних зусиль для швидкого повернення світла в оселі.

Експерт підкреслив, що тут вимкнення охоплюватимуть мінімальну кількість споживачів.

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"Тому за базовим сценарієм, який зараз ми маємо, впродовж опалювального сезону стабілізаційні вимкнення для більшості споживачів західного регіону України не перевищуватимуть однієї-двох черг і будуть застосовуватися лише після масованих ударів по енергетичній інфраструктурі або після ударів по місцевим об'єктам передусім на час відновлювальних робіт, який не має перевищувати декілька діб", — додав Рябцев.

Новини.LIVE повідомляли, що Росія продовжує методично бити по українській енергетиці. Останні тижні під прицілом росіян стали енергооб'єкти на заході України.

Так у ніч проти 16 жовтня дрони пошкодили енергооб'єкти на Рівненщині, знеструмивши Рівне та довколишні райони, а на Волині й у Луцьку енергетики досі ліквідовують серйозні наслідки нічних ударів.

У неділю, 18 жовтня, під ударом опинилася вже Тернопільщина, де на об'єктах інфраструктури спалахнули пожежі, які вдалося загасити.

У столиці ж через останні обстріли київські ТЕЦ були змушені зупинити виробництво електрики, проте повністю зберегли подачу тепла і наразі перезапускаються в режимі суто теплофікації, аби не залишити оселі киян без обігріву.

На тлі постійних прильотів колишній міністр палива та енергетики Іван Плачков попередив, що взимку українцям слід бути готовими як до коротких, так і до тривалих відключень світла.