Специалист по энергетике компании ДТЭК проводит ремонт поврежденной линии после обстрела. Фото: ДТЭК

Этой зимой западные области Украины могут избежать длительных отключений электроэнергии. Согласно базовому прогнозу, после российских атак отключения света будут длиться максимум одну-две смены. Перебои с электроснабжением продлятся лишь несколько суток, пока энергетики будут ремонтировать поврежденное оборудование.

Такую оценку дал в эфире Ранок.LIVE эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев.

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Какова будет ситуация с электричеством на западе Украины зимой

Воздушные линии электропередач и распределительные устройства невозможно полностью защитить от российских атак или перенести в безопасные места. Из-за этой объективной причины украинцам следует готовиться к периодическим перебоям в работе энергосистемы. Однако профильные службы будут прилагать максимальные усилия для скорейшего восстановления электроснабжения в домах.

Эксперт подчеркнул, что в данном случае отключения затронут минимальное количество потребителей.

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"Поэтому согласно базовому сценарию, который у нас сейчас есть, в течение отопительного сезона стабилизационные отключения для большинства потребителей западного региона Украины не будут превышать одной-двух очередей и будут применяться только после массированных ударов по энергетической инфраструктуре или после ударов по местным объектам, прежде всего на время восстановительных работ, которое не должно превышать нескольких суток", — добавил Рябцев.

Новини.LIVE сообщали, что Россия продолжает методично наносить удары по украинской энергетике. В последние недели под прицелом россиян оказались энергообъекты на западе Украины.

Так, в ночь на 16 октября дроны повредили энергообъекты в Ровенской области, оставив без электричества Ровно и близлежащие районы, а на Волыни и в Луцке энергетики до сих пор ликвидируют серьезные последствия ночных ударов.

В воскресенье, 18 октября, под ударом оказалась уже Тернопольская область, где на объектах инфраструктуры вспыхнули пожары, которые удалось потушить.

В столице же из-за последних обстрелов киевские ТЭЦ были вынуждены остановить производство электроэнергии, однако полностью сохранили подачу тепла и сейчас перезапускаются в режиме исключительно теплоснабжения, чтобы не оставить дома киевлян без отопления.

На фоне постоянных обстрелов бывший министр топлива и энергетики Иван Плачков предупредил, что зимой украинцам следует быть готовыми как к кратковременным, так и к длительным отключениям света.