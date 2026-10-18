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Головна Новини дня Плачков: українці можуть залишитися без світла на декілька діб

Плачков: українці можуть залишитися без світла на декілька діб

Ua ru
18 жовтня 2026 17:16
Ексклюзив
Відключення світла взимку можуть тривати до тижня: деталі від Івана Плачкова
Міністр палива та енергетики України у 2005-2006 роках Іван Плачков. Фото: УНІАН

Міністр палива та енергетики України у 2005-2006 роках Іван Плачков припустив, як довго без світла можуть залишитися українці взимку. За його словами, відключення можуть бути як короткострокові, так і довгострокові.

Про це Іван Плачков ексклюзивно розповів в інтерв'ю Новини.LIVE.

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Відключення світла в Україні взимку

"Це можуть бути відключення і короткострокове, і довготривале. І можуть бути від 5 годин до 10", — зазначив Плачков.

Він нагадав, що Київ, Київська область та вся Україна повʼязані між собою. За його словами, наразі на Лівому березі столиці дуже складна ситуація з електропостачанням внаслідок російських ударів. 

Плачков каже, що російські окупанти мають план з руйнування енергетичних обʼєктів України. Якщо противник буде його втілювати, то світла може не бути по декілька годин, діб, а може й тиждень.

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Ексміністр зазначив, що до цього необхідно бути готовими. 

"Це означає, що є особливо для дітей, особливо для людей похилого віку, для цих людей, які в домах людей похилого віку, там якісь інтернати і так далі, і навіть для наших дітей, нам треба думати, є села, є районні центри, є родичі, є знайомі, є друзі, там де є традиційне опалення. І хоча б на тиждень, на два, щоб вони там перечекали, поки енергетики не відновлять і не відновиться теплопостачання і так далі", — каже Плачков.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Укренерго, 18 жовтня в Україні діють графіки відключення світла для промисловості та бізнесу, а також для всіх категорій споживачів у частині областей.

Раніше гендиректор YASNO Сергій Коваленко заявив, що українцям потрібно бути готовими до складної ситуації з енергетикою цієї зими. За його словами, масштабні ремонти та підготовка до опалювального сезону не можуть гарантувати стабільного електропостачання, оскільки Росія продовжує атаки.

електроенергія Україна обстріли зима електропостачання відключення світла світло
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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