Відключення світла взимку можуть тривати до тижня: деталі від Івана Плачкова

Міністр палива та енергетики України у 2005-2006 роках Іван Плачков. Фото: УНІАН

Міністр палива та енергетики України у 2005-2006 роках Іван Плачков припустив, як довго без світла можуть залишитися українці взимку. За його словами, відключення можуть бути як короткострокові, так і довгострокові.

Про це Іван Плачков ексклюзивно розповів в інтерв'ю Новини.LIVE.

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Відключення світла в Україні взимку

"Це можуть бути відключення і короткострокове, і довготривале. І можуть бути від 5 годин до 10", — зазначив Плачков.

Він нагадав, що Київ, Київська область та вся Україна повʼязані між собою. За його словами, наразі на Лівому березі столиці дуже складна ситуація з електропостачанням внаслідок російських ударів.

Плачков каже, що російські окупанти мають план з руйнування енергетичних обʼєктів України. Якщо противник буде його втілювати, то світла може не бути по декілька годин, діб, а може й тиждень.

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"Це означає, що є особливо для дітей, особливо для людей похилого віку, для цих людей, які в домах людей похилого віку, там якісь інтернати і так далі, і навіть для наших дітей, нам треба думати, є села, є районні центри, є родичі, є знайомі, є друзі, там де є традиційне опалення. І хоча б на тиждень, на два, щоб вони там перечекали, поки енергетики не відновлять і не відновиться теплопостачання і так далі", — каже Плачков.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Укренерго, 18 жовтня в Україні діють графіки відключення світла для промисловості та бізнесу, а також для всіх категорій споживачів у частині областей.

Раніше гендиректор YASNO Сергій Коваленко заявив, що українцям потрібно бути готовими до складної ситуації з енергетикою цієї зими. За його словами, масштабні ремонти та підготовка до опалювального сезону не можуть гарантувати стабільного електропостачання, оскільки Росія продовжує атаки.