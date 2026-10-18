Отключения электричества зимой могут длиться до недели: подробности от Ивана Плачкова

Министр топлива и энергетики Украины в 2005-2006 годах Иван Плачков. Фото: УНИАН

Министр топлива и энергетики Украины в 2005-2006 годах Иван Плачков высказал предположение о том, как долго украинцы могут оставаться без света зимой. По его словам, отключения могут быть как краткосрочными, так и долгосрочными.

Об этом Иван Плачков эксклюзивно рассказал в интервью Новини.LIVE.

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Отключения света в Украине зимой

"Это могут быть как краткосрочные, так и длительные отключения. И они могут длиться от 5 до 10 часов", — отметил Плачков.

Он напомнил, что Киев, Киевская область и вся Украина взаимосвязаны. По его словам, сейчас на Левом берегу столицы очень сложная ситуация с электроснабжением из-за российских ударов.

Плачков говорит, что у российских оккупантов есть план по разрушению энергетических объектов Украины. Если противник будет его реализовывать, то света может не быть по несколько часов, суток, а может и неделю.

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Экс-министр отметил, что к этому необходимо быть готовыми.

"Это означает, что есть особые потребности у детей, особенно у пожилых людей, для этих людей, которые находятся в домах престарелых, в интернатах и так далее, и даже для наших детей, нам нужно думать: есть села, есть районные центры, есть родственники, есть знакомые, есть друзья, там, где есть традиционное отопление. И хотя бы на неделю, на две, чтобы они там переждали, пока энергетики не восстановят и не возобновится теплоснабжение и так далее", — говорит Плачков.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Укрэнерго, 18 октября в Украине действуют графики отключения света для промышленности и бизнеса, а также для всех категорий потребителей в некоторых областях.

Ранее гендиректор YASNO Сергей Коваленко заявил, что украинцам нужно быть готовыми к сложной ситуации с энергетикой этой зимой. По его словам, масштабные ремонты и подготовка к отопительному сезону не могут гарантировать стабильное электроснабжение, поскольку Россия продолжает атаки.