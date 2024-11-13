В Укренерго зробили заяву щодо відключення світла для бізнесів

Відключення світла для бізнесу — в Укренерго зробили заяву
В Україні у середу, 13 листопада, скасували тимчасові обмеження потужності для бізнесу та промисловості. Однак їх закликали активніше імпортувати електроенергію для уникнення графіків в майбутньому.
Про це повідомила пресслужба Укренерго у Telegram.
Обмеження електроенергії
У відомстві зазначили, що зауваження до роботи обладнання маневрової генерації усунуті.
А завтра, 14 листопада, застосування заходів обмеження не прогнозується.
"Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо з 7:00 до 22:00. Не вмикайте у цей час кілька потужних приладів одночасно. Закликаємо бізнес — активніше імпортувати електроенергію для уникнення обмежень в майбутньому", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в Україні запроваджували обмеження на споживання електроенергії для промислових підприємств та бізнесу. В Укренерго назвали причини.
Також міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що ці обмеження є тимчасовими і виникли через внутрішні технічні збої.
Читайте Новини.LIVE!