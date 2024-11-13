В Укренерго зробили заяву щодо відключення світла для бізнесів

Електрик. Фото: ДТЕК

В Україні у середу, 13 листопада, скасували тимчасові обмеження потужності для бізнесу та промисловості. Однак їх закликали активніше імпортувати електроенергію для уникнення графіків в майбутньому.

Про це повідомила пресслужба Укренерго у Telegram.

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У відомстві зазначили, що зауваження до роботи обладнання маневрової генерації усунуті.

А завтра, 14 листопада, застосування заходів обмеження не прогнозується.

"Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо з 7:00 до 22:00. Не вмикайте у цей час кілька потужних приладів одночасно. Закликаємо бізнес — активніше імпортувати електроенергію для уникнення обмежень в майбутньому", — йдеться у повідомленні.

Допис Укренерго. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Україні запроваджували обмеження на споживання електроенергії для промислових підприємств та бізнесу. В Укренерго назвали причини.

Також міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що ці обмеження є тимчасовими і виникли через внутрішні технічні збої.