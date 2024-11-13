В Укрэнерго сделали заявление относительно отключения света для бизнесов

Электрик. Фото: ДТЭК

В Украине в среду, 13 ноября, отменили временные ограничения мощности для бизнеса и промышленности. Однако их призвали активнее импортировать электроэнергию во избежание графиков в будущем.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram.

Читайте также:

Ограничение электроэнергии

В ведомстве отметили, что замечания к работе оборудования маневровой генерации устранены.

А завтра, 14 ноября, применение мер ограничения не прогнозируется.

"Пожалуйста, потребляйте электроэнергию экономно с 7:00 до 22:00. Не включайте в это время несколько мощных приборов одновременно. Призываем бизнес — активнее импортировать электроэнергию во избежание ограничений в будущем", — говорится в сообщении.

Пост Укрэнерго. Фото: скриншот

Напомним, в Украине вводились ограничения на потребление электроэнергии для промышленных предприятий и бизнеса. В Укрэнерго назвали причины.

Также министр энергетики Герман Галущенко заявил, что эти ограничения временные и возникли из-за внутренних технических сбоев.