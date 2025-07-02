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Вибухи у Житомирі — у міськраді назвали причину

Ua ru
Дата публікації: 2 липня 2025 19:14
Вибухи у Житомирі 2 липня — на АЗС трапилась пожежа
Наслідки вибуху у Житомирі. Фото: кадр з відео

Вибухи у Житомирі, які лунали ввечері 2 липня, трапились на одній з автозаправних станцій. Наразі на місці працюють екстрені служби.

Про це повідомили у Житомирській міській раді

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Вибухи у Житомирі 2 липня

Оновлено 19:35. У Нацполіції заявили, що наразі точне місце вибуху ще встановлюють. Відомо, що заправка пошкоджена. Зараз на місці працюють фахівці ДСНС, слідчо-оперативні групи ГУНП в Житомирській області та відділу поліції №1 Житомирського райуправління, патрульні поліцейські та медики.

У міськраді розповіли, що сьогодні на трасі в напрямку Києва, за кільцевою дорогою, стався вибух на автозаправці. 

"Причини інциденту наразі встановлюються. На місце оперативно виїхали всі екстрені служби. Просимо зберігати спокій. Інформація буде оновлюватися", — йдеться у повідомленні.

Вибухи на АЗС у Житомирі 2 липня
Скриншот допису Житомирської міської ради

Однак, за неофіційними даними, відомо, що внаслідок вибуху у Житомирі є багато постраждалих.

Водночас голова Глибочицької громади Сергій Сокальський у коментарі Суспільному сказав, що вибух стався на складі промислового підприємства у селі Березина.

А медичний директор "Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" Житомирської облради Віктор Гриньов повідомив, що на місце події виїхали майже 20 машин швидкої медичної допомоги, тому що є багато поранених. Крім того, постраждало багато житлових і нежитлових будинків. 

Нагадаємо, нещодавно у Житомирі невідомий кинув гранату у натовп. Внаслідок вибуху постраждало шестеро осіб.

Крім того, 17 червня у центрі Житомира сталася стрілянина. Є загиблі. 

пожежа вибух Житомир АЗС міська рада
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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