Взрывы в Житомире 2 июля — на АЗС произошел пожар

Последствия взрыва в Житомире. Фото: кадр из видео

Взрывы в Житомире, которые раздавались вечером 2 июля, произошли на одной из автозаправочных станций. Сейчас на месте работают экстренные службы.

Об этом сообщили в Житомирском городском совете.

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Взрывы в Житомире 2 июля

Обновлено 19:35. В Нацполиции заявили, что сейчас точное место взрыва еще устанавливают. Известно, что заправка повреждена. Сейчас на месте работают специалисты ГСЧС, следственно-оперативные группы ГУНП в Житомирской области и отдела полиции №1 Житомирского райуправления, патрульные полицейские и медики.

В горсовете рассказали, что сегодня на трассе в направлении Киева, за кольцевой дорогой, произошел взрыв на автозаправке.

"Причины инцидента в настоящее время устанавливаются. На место оперативно выехали все экстренные службы. Просим сохранять спокойствие. Информация будет обновляться", — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения Житомирского городского совета

Однако, по неофициальным данным, известно, что в результате взрыва в Житомире есть много пострадавших.

В то же время председатель Глыбочицкой общины Сергей Сокальский в комментарии Суспільному сказал, что взрыв произошел на складе промышленного предприятия в селе Березина.

А медицинский директор "Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" Житомирского облсовета Виктор Гринев сообщил, что на место происшествия выехали почти 20 машин скорой медицинской помощи, потому что есть много раненых. Кроме того, пострадало много жилых и нежилых домов.

Напомним, недавно в Житомире неизвестный бросил гранату в толпу. В результате взрыва пострадали шесть человек.

Кроме того, 17 июня в центре Житомира произошла стрельба. Есть погибшие.