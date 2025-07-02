Вибухи у Житомирі 2 липня — повітряну тривогу не оголошували

У Житомирі пролунав вибух — що трапилось (відео)
Потужні вибухи у Житомирі пролунали вдень 2 липня. За попередніми даними, гучно було на одній з автозаправних станцій, повітряна тривога в місті наразі не оголошена.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Вибухи у Житомирі 2 липня
Близько 18:00 у Житомирі пролунали гучні вибухи, хоча повітряна тривога в місті не оголошена. Незадовго стало відомо, що гучно було на одній з АЗС на східній околиці Житомира.
На фото, які почали ширитись мережею, видно густий чорний дим. Він здійнявся над усім містом.
За даними "РБК-Україна", факт вибуху підтвердили у правоохоронних органах, але деталі та причини події наразі невідомі.
Нагадаємо, раніше у Житомирі чоловік підпалив авто бійця ЗСУ. Таким чином він помстився йому за свою знайому.
Також ми писали, що 17 червня у центрі Житомира трапилася стрілянина із загиблими. Чоловік підійшов до однієї з автівок на вулиці та зробив кілька пострілів.
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