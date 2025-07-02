Вибухи у Житомирі 2 липня — повітряну тривогу не оголошували

Дим від вибухів у Житомирі. Фото: t.me/zhytomir_info

Потужні вибухи у Житомирі пролунали вдень 2 липня. За попередніми даними, гучно було на одній з автозаправних станцій, повітряна тривога в місті наразі не оголошена.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Вибухи у Житомирі 2 липня

Близько 18:00 у Житомирі пролунали гучні вибухи, хоча повітряна тривога в місті не оголошена. Незадовго стало відомо, що гучно було на одній з АЗС на східній околиці Житомира.

На фото, які почали ширитись мережею, видно густий чорний дим. Він здійнявся над усім містом.

Дим від вибухів у Житомирі. Фото: t.me/zhytomir_info

За даними "РБК-Україна", факт вибуху підтвердили у правоохоронних органах, але деталі та причини події наразі невідомі.

Нагадаємо, раніше у Житомирі чоловік підпалив авто бійця ЗСУ. Таким чином він помстився йому за свою знайому.

Також ми писали, що 17 червня у центрі Житомира трапилася стрілянина із загиблими. Чоловік підійшов до однієї з автівок на вулиці та зробив кілька пострілів.