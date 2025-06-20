Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаРецепти АрхівВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeІндустріїНовини дняМетеоТехнологіїАвтоСвятаСпортВійськова економікаНерухомістьЕкономікаФінансиПсихологіяІнвестиціїАрміяМедцентрДімКіноМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Новини дня arrow У Житомирі чоловік підпалив авто бійця ЗСУ — помстився за знайому arrow

У Житомирі чоловік підпалив авто бійця ЗСУ — помстився за знайому

20 червня 2025 01:03
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Мешканця Житомира судили за підпал машини, яка належить бійцю ЗСУ
Підпалене авто бійця ЗСУ. Фото: Нацполіція Житомирщини
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Житомирській області суд виніс вирок мешканцю Бердичева за то, що він підпалив авто бійця ЗСУ. Такий вчинок він зробив через особисті причини.

Про це повідомляє Суспільне Житомир.

Реклама
Читайте також:

Деталі справи

У Житомирі чоловік підпалив авто бійця ЗСУ — помстився за знайому - фото 1
Авто бійця ЗСУ, яке підпалив обвинувачений. Фото: Нацполіція Житомира

Суд з'ясував, що обвинувачений перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, підпалив автомобіль BMW X5 військовослужбовця ЗСУ. Причиною злочину стала особиста помста за публікації потерпілого у соціальних мережах, які стосувалися знайомої обвинуваченого.

В результаті підпалу автомобіль вартістю 633 тисячі гривень повністю згорів.

Який вирок суду

Суд призначив обвинуваченому вирок у 5 років і 2 місяців позбавлення волі. Проте поки що вирок не набрав законної сили, оскільки сторона засудженого має право подати апеляцію.

Раніше повідомлялось, що житель Уманського району Черкаської області підпалив автівку, яка належала прикордонній службі. Фігурант діяв на замовлення росіян.

Нагадаємо, на Івано-Франківщині винесли вирок 15-річному підлітку. Неповнолітній на замовлення російських спецслужб підпалював автомобілі військовослужбовців.

 

суд ЗСУ Житомир авто підпал судові рішення
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації