Мешканця Житомира судили за підпал машини, яка належить бійцю ЗСУ

Підпалене авто бійця ЗСУ. Фото: Нацполіція Житомирщини

У Житомирській області суд виніс вирок мешканцю Бердичева за то, що він підпалив авто бійця ЗСУ. Такий вчинок він зробив через особисті причини.

Про це повідомляє Суспільне Житомир.

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Авто бійця ЗСУ, яке підпалив обвинувачений. Фото: Нацполіція Житомира

Суд з'ясував, що обвинувачений перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, підпалив автомобіль BMW X5 військовослужбовця ЗСУ. Причиною злочину стала особиста помста за публікації потерпілого у соціальних мережах, які стосувалися знайомої обвинуваченого.

В результаті підпалу автомобіль вартістю 633 тисячі гривень повністю згорів.

Який вирок суду

Суд призначив обвинуваченому вирок у 5 років і 2 місяців позбавлення волі. Проте поки що вирок не набрав законної сили, оскільки сторона засудженого має право подати апеляцію.

Раніше повідомлялось, що житель Уманського району Черкаської області підпалив автівку, яка належала прикордонній службі. Фігурант діяв на замовлення росіян.

Нагадаємо, на Івано-Франківщині винесли вирок 15-річному підлітку. Неповнолітній на замовлення російських спецслужб підпалював автомобілі військовослужбовців.