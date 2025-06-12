Чоловік підпалив автівку ДПСУ — як його покарав суд

Автомобіль горить. Фото ілюстративне: gorod.lv

Житель Уманського району Черкаської області підпалив автівку, яка належала прикордонній службі. Фігурант діяв на замовлення росіян.

Про це Суспільному повідомила речниця СБУ в Черкаській області Катерина Дрога.

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Деталі справи

За даними розслідування, росіяни завербували 25-річного українця через Telegram, в якому той шукав легкий заробіток. Діючи за завданням ворога, молодик вдягнув для маскування плащ-дощовик і підпалив на СТО автомобіль Державної прикордонної служби, який проходив техобслуговування після виконання службових завдань. Підпал порушник зафіксував на відео, щоб надіслати замовнику відозвіт. У серпні минулого року підпалювача затримали.

Рішення суду

Молодика визнали винним у перешкоджанні законній діяльності військових формувань і умисному пошкодженні чужого майна шляхом підпалу. За вчинене він проведе у в'язниці 4,5 року.

Нагадаємо, на Івано-Франківщині винесли вирок 15-річному підлітку. Неповнолітній на замовлення російських спецслужб підпалював автомобілі військовослужбовців.

Також ми повідомляли, що в Рівному 22-річний молодик підпалив два автомобілі ЗСУ. Він також діяв за завданням спецслужб РФ.