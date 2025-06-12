Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
ИндустрииЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивМодаШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирЭксклюзивХроникиТЦК та СПВоенныйВойна 2024СпортДеньгиНаукаСветРезервСегодняКиноШтабОгоДомАктуальноМобилизацияВоенная экономикаWowВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадАрмияSuperВойнаТехнологииОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияТуризмРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ПсихологияЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноПраздникиМедцентрПолитикаЛьвовРецепты

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Рецепты
Мода
Психология
Дом
Кино
Авто
Туризм
Спорт
Метео
Технологии
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Новости дня arrow Мужчина поджег военный автомобиль — что решил суд arrow

Мужчина поджег военный автомобиль — что решил суд

12 июня 2025 01:03
Виктория Козырь - редактор
Мужчина поджег машину ГПСУ — как его наказал суд
Автомобиль горит. Фото иллюстративное: gorod.lv
Виктория Козырь - редактор

Житель Уманского района Черкасской области поджег машину, которая принадлежала пограничной службе. Фигурант действовал по заказу россиян.

Об этом Суспільному сообщила пресс-секретарь СБУ в Черкасской области Екатерина Дрога.

Реклама
Читайте также:

Детали дела

По данным расследования, россияне завербовали 25-летнего украинца через Telegram, в котором тот искал легкий заработок.

Действуя по заданию врага, молодой человек надел для маскировки плащ-дождевик и поджег на СТО автомобиль Государственной пограничной службы, который проходил техобслуживание после выполнения служебных задач. Поджог нарушитель зафиксировал на видео, чтобы отправить заказчику отчет. 

В августе прошлого года поджигателя задержали.

Решение суда

Молодого человека признали виновным в препятствовании законной деятельности военных формирований и умышленном повреждении чужого имущества путем поджога. За совершенное он проведет в тюрьме 4,5 года.

Напомним, на Ивано-Франковщине вынесли приговор 15-летнему подростку. Несовершеннолетний по заказу российских спецслужб поджигал автомобили военнослужащих.

Также мы сообщали, что в Ровно 22-летний молодой человек поджег два автомобиля ВСУ. Он также действовал по заданию спецслужб РФ.

суд правосудие поджог автомобиль ГПСУ судебные решения
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации