Мужчина поджег машину ГПСУ — как его наказал суд

Автомобиль горит. Фото иллюстративное: gorod.lv

Житель Уманского района Черкасской области поджег машину, которая принадлежала пограничной службе. Фигурант действовал по заказу россиян.

Об этом Суспільному сообщила пресс-секретарь СБУ в Черкасской области Екатерина Дрога.

Реклама

Читайте также:

Детали дела

По данным расследования, россияне завербовали 25-летнего украинца через Telegram, в котором тот искал легкий заработок.

Действуя по заданию врага, молодой человек надел для маскировки плащ-дождевик и поджег на СТО автомобиль Государственной пограничной службы, который проходил техобслуживание после выполнения служебных задач. Поджог нарушитель зафиксировал на видео, чтобы отправить заказчику отчет.

В августе прошлого года поджигателя задержали.

Решение суда

Молодого человека признали виновным в препятствовании законной деятельности военных формирований и умышленном повреждении чужого имущества путем поджога. За совершенное он проведет в тюрьме 4,5 года.

Напомним, на Ивано-Франковщине вынесли приговор 15-летнему подростку. Несовершеннолетний по заказу российских спецслужб поджигал автомобили военнослужащих.

Также мы сообщали, что в Ровно 22-летний молодой человек поджег два автомобиля ВСУ. Он также действовал по заданию спецслужб РФ.