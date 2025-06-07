Неповнолітній підпалював військові автівки — як його покарав суд

Горить автомобіль. Фото ілюстративне: vechirniy.kyiv.ua

В Івано-Франківській області 15-річний хлопець на замовлення російських спецслужб підпалював автомобілі військовослужбовців. Його притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це йдеться у вироку, який Долинський районний суд Івано-Франківської області ухвалив 29 травня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, підліток знайшов в одному з Telegram-каналів оголошення із пропозицією "легкого заробітку". Куратор запропонував йому за гроші підпалювали автомобілі військовослужбовців, релейні шафи на лініях залізничного сполучення Західного регіону України, адміністративні будівлі ТЦК та СП.

Які підпали скоїв неповнолітній:

8 липня за п'ять тисяч гривень підпалив автівку Grand Cherokee демобілізованого бійця;

11 липня облив легкозаймистою речовиною позашляховик Jeep Litle Lederty, який належав бійцю Єгерської бригади ЗСУ, та отримав за це 40 тисяч 20 гривень;

12 липня разом зі своїм 18-річним родичем підпалив автомобіль Grand Cherokee, який належав військовослужбовцю — за "роботу" обидва підпалювачі отримали по 20 тисяч гривень;

2 серпня знову ж таки разом зі спільником спробував підпалити автомобіль Nissan Navara Aventura, який належав начальнику медичної служби однієї з військових частин.

Під час останнього інциденту порушника затримали поліцейські.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачений свою провину визнав. Хлопець пояснив, що погодився на підпали, тому що хотів заробити гроші. Матеріальні збитки, яких зазнали власники автомобілів, наразі вже відшкодували.

Суд визнав неповнолітнього винним. За вчинене він мав провести у в'язниці п'ять років, але покарання замінили двома роками іспитового строку.

Наразі вирок суду ще не набув законної сили. Упродовж 30 днів від дня проголошення його можна оскаржити, подавши апеляцію.

Нагадаємо, у Хмельницькому жінка наїхала на представника ТЦК та СП. У неї конфіскували автомобіль.

Також ми повідомляли, що Харкові слюсар передавав росіянам координати мобільно-вогневих груп. Його засудили до п'яти років позбавлення волі.