Несовершеннолетний поджигал военные машины — как его наказал суд

Горит автомобиль. Фото иллюстративное: vechirniy.kyiv.ua

В Ивано-Франковской области 15-летний парень по заказу российских спецслужб поджигал автомобили военнослужащих. Его привлекли к уголовной ответственности.

Об этом говорится в приговоре, который Долинский районный суд Ивано-Франковской области вынес 29 мая.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, подросток нашел в одном из Telegram-каналов объявление с предложением "легкого заработка". Куратор предложил ему за деньги поджигать автомобили военнослужащих, релейные шкафы на линиях железнодорожного сообщения Западного региона Украины, административные здания ТЦК и СП.

Какие поджоги совершил несовершеннолетний:

8 июля за пять тысяч гривен поджег машину Grand Cherokee демобилизованного бойца;

11 июля облил легковоспламеняющимся веществом внедорожник Jeep Litle Lederty, который принадлежал бойцу Егерской бригады ВСУ, и получил за это 40 тысяч 20 гривен;

12 июля вместе со своим 18-летним родственником поджег автомобиль Grand Cherokee, который принадлежал военнослужащему — за "работу" оба поджигателя получили по 20 тысяч гривен;

2 августа опять же вместе с сообщником попытался поджечь автомобиль Nissan Navara Aventura, который принадлежал начальнику медицинской службы одной из воинских частей.

Во время последнего инцидента нарушителя задержали полицейские.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемый свою вину признал. Парень объяснил, что согласился на поджоги, потому что хотел заработать деньги. Материальный ущерб, который понесли владельцы автомобилей, сейчас уже возместили.

Суд признал несовершеннолетнего виновным. За содеянное он должен был провести в тюрьме пять лет, но наказание заменили двумя годами испытательного срока.

На данный момент приговор суда еще не вступил в законную силу. В течение 30 дней со дня провозглашения его можно обжаловать, подав апелляцию.

Напомним, в Хмельницком женщина наехала на представителя ТЦК и СП. У нее конфисковали автомобиль.

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