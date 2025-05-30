Молодик із Рівного підпалив дві військові автівки — яке покарання обрав для нього суд.

Автомобіль горить. Фото ілюстративне: depo.ua

У Рівному 22-річний молодик підпалив два автомобілі ЗСУ. Фігурант діяв за завданням російських спецслужб.

Про це йдеться у вироку, який Рівненський міський суд Рівненської області ухвалив 26 травня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, уночі 2 липня минулого року хлопець підпалив автомобіль військовослужбовця Nissan Almera на вулиці Вербовій, а за тиждень знищив кросовер Nissan X-Trail, який мали відправити на передову. Потерпілим зловмисник завдав збитків на 135 тисяч гривень.

За даними слідства, підпалювач виконував завдання російських спецслужб. Як пояснив сам фігурант, роботу йому запропонували в одному з російських чат-ботів — погодився, бо хотів заробити гроші.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачений визнав свою провину й розкаявся. Збитки потерпілим він відшкодував. Молодика визнали винним і підпалі й засудили до трьох років іспитового строку. Рішення суду ще можна оскаржити в апеляційному порядку.

Нагадаємо, на Львівщині винесли вирок військовому, який двічі скоював СЗЧ. За словами чоловіка, військову частину він залишав, оскільки боявся воювати.

Також ми повідомляли, що в Черкаській області до трьох років позбавлення волі засудили військовозобов'язаного. Чоловік отримав повістку, але мобілізуватися категорично відмовився.