Молодой человек из Ровно поджег две военные машины — какое наказание избрал для него суд

Автомобиль горит. Фото иллюстративное: depo.ua

В Ровно 22-летний молодой человек поджег два автомобиля ВСУ. Фигурант действовал по заданию российских спецслужб.

Об этом говорится в приговоре, который Ровенский городской суд Ровенской области вынес 26 мая.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, ночью 2 июля прошлого года парень поджег автомобиль военнослужащего Nissan Almera на улице Вербовой, а через неделю уничтожил кроссовер Nissan X-Trail, который должны были отправить на передовую. Пострадавшим злоумышленник нанес ущерб на 135 тысяч гривен.

По данным следствия, поджигатель выполнял задание российских спецслужб. Как объяснил сам фигурант, работу ему предложили в одном из российских чат-ботов — согласился, потому что хотел заработать деньги.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемый признал свою вину и раскаялся. Убытки потерпевшим он возместил. Молодого человека признали виновным и поджоге и приговорили к трем годам испытательного срока. Решение суда еще можно обжаловать в апелляционном порядке.

Напомним, на Львовщине вынесли приговор военному, который дважды совершал СОЧ. По словам мужчины, воинскую часть он оставлял, поскольку боялся воевать.

Также мы сообщали, что в Черкасской области к трем годам лишения свободы приговорили военнообязанного. Мужчина получил повестку, но мобилизоваться категорически отказался.