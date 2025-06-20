Жителя Житомира судили за поджог машины, которая принадлежит бойцу ВСУ

Подожженное авто бойца ВСУ. Фото: Нацполиция Житомирщины

В Житомирской области суд вынес приговор жителю Бердичева за то, что он поджег авто бойца ВСУ. Такой поступок он совершил по личным причинам.

Об этом сообщает Общественное Житомир.

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Авто бойца ВСУ, которое поджег обвиняемый. Фото: Нацполиция Житомира

Суд выяснил, что обвиняемый находясь в состоянии алкогольного опьянения, поджег автомобиль BMW X5 военнослужащего ВСУ. Причиной преступления стала личная месть за публикации потерпевшего в социальных сетях, которые касались знакомой обвиняемого.

В результате поджога автомобиль стоимостью 633 тысячи гривен полностью сгорел.

Какой приговор суда

Суд назначил обвиняемому приговор в 5 лет и 2 месяцев лишения свободы. Однако пока приговор не вступил в законную силу, поскольку сторона осужденного имеет право подать апелляцию.

Ранее сообщалось, что житель Уманского района Черкасской области поджег машину, которая принадлежала пограничной службе. Фигурант действовал по заказу россиян.

Напомним, на Ивано-Франковщине вынесли приговор 15-летнему подростку. Несовершеннолетний по заказу российских спецслужб поджигал автомобили военнослужащих.