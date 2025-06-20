Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаРецепты АрхивВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeИндустрииНовости дняМетеоТехнологииАвтоПраздникиСпортВоенная экономикаНедвижимостьЭкономикаФинансыПсихологияИнвестицииАрмияМедцентрДомКиноМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Новости дня arrow В Житомире мужчина поджег авто бойца ВСУ — отомстил за знакомую arrow

В Житомире мужчина поджег авто бойца ВСУ — отомстил за знакомую

20 июня 2025 01:03
Виктория Козырь - редактор
Жителя Житомира судили за поджог машины, которая принадлежит бойцу ВСУ
Подожженное авто бойца ВСУ. Фото: Нацполиция Житомирщины
Виктория Козырь - редактор

В Житомирской области суд вынес приговор жителю Бердичева за то, что он поджег авто бойца ВСУ. Такой поступок он совершил по личным причинам.

Об этом сообщает Общественное Житомир.

Реклама
Читайте также:

Детали дела

У Житомирі чоловік підпалив авто бійця ЗСУ — помстився за знайому - фото 1
Авто бойца ВСУ, которое поджег обвиняемый. Фото: Нацполиция Житомира

Суд выяснил, что обвиняемый находясь в состоянии алкогольного опьянения, поджег автомобиль BMW X5 военнослужащего ВСУ. Причиной преступления стала личная месть за публикации потерпевшего в социальных сетях, которые касались знакомой обвиняемого.

В результате поджога автомобиль стоимостью 633 тысячи гривен полностью сгорел.

Какой приговор суда

Суд назначил обвиняемому приговор в 5 лет и 2 месяцев лишения свободы. Однако пока приговор не вступил в законную силу, поскольку сторона осужденного имеет право подать апелляцию.

Ранее сообщалось, что житель Уманского района Черкасской области поджег машину, которая принадлежала пограничной службе. Фигурант действовал по заказу россиян.

Напомним, на Ивано-Франковщине вынесли приговор 15-летнему подростку. Несовершеннолетний по заказу российских спецслужб поджигал автомобили военнослужащих.

 

суд ВСУ Житомир авто поджог судебные решения
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации