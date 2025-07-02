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Главная Новости дня В Житомире прогремел взрыв — что случилось

В Житомире прогремел взрыв — что случилось

Ua ru
Дата публикации 2 июля 2025 18:36
Взрывы в Житомире 2 июля — воздушную тревогу не объявляли
Дым от взрывов в Житомире. Фото: t.me/zhytomir_info

Мощные взрывы в Житомире прогремели днем 2 июля. По предварительным данным, громко было на одной из автозаправочных станций, воздушная тревога в городе сейчас не объявлена.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Взрывы в Житомире 2 июля

Около 18:00 в Житомире прогремели громкие взрывы, хотя воздушная тревога в городе не объявлена. Стало известно, что громко было на одной из АЗС на восточной окраине Житомира.

На фото, которые начали распространяться по сети, видно густой черный дым. Он поднялся над всем городом.

Вибухи у Житомирі 2 липня
Дым от взрывов в Житомире. Фото: t.me/zhytomir_info

По данным "РБК-Украина", факт взрыва подтвердили в правоохранительных органах, но детали и причины происшествия пока неизвестны.

Напомним, ранее в Житомире мужчина поджег авто бойца ВСУ. Таким образом он отомстил ему за свою знакомую.

Также мы писали, что 17 июня в центре Житомира произошла стрельба с погибшими. Мужчина подошел к одной из машин на улице и сделал несколько выстрелов.

пожар взрыв Житомир АЗС воздушная тревога
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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