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У Житомирі невідомий кинув гранату у натовп — є постраждалі

31 травня 2025 15:31
Євтушенко Аліна - редактор
У Житомирі чоловік кинув вибухівку у людей — є травмовані
Місце, де чоловік кинув вибухівку в натовп. Фото: Нацполіція
Євтушенко Аліна - редактор

У Житомирі невідомий чоловік кинув гранату у групу людей. Внаслідок вибуху постраждало шестеро осіб.

Про це інформує Головне управління Нацполіції в Житомирській області.

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Місце, де чоловік кинув вибухівку в натовп. Фото: Нацполіція

У Житомирі чоловік кинув вибухівку в людей — деталі

У п'ятницю, 30 травня, близько 23:30 до поліції надійшло повідомлення про вибух поруч із супермаркетом на проспекті Миру. Внаслідок інциденту травмовано шестеро людей.

Під час проведення першочергових слідчих дій поліціянти попередньо встановили, що невідомий чоловік кинув вибухонебезпечний предмет у групу людей та втік з місця події.

Внаслідок вибуху шестеро жителів м. Житомира віком від 22 до 42 років отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані.

Вибух у Житомирі
Місце, де чоловік кинув вибухівку в натовп. Фото: Нацполіція

Слідчі слідчого управління ГУНП області відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 КК України (замах на вбивство двох або більше осіб, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб).

Наразі триває встановлення всіх обставин та розшук осіб, причетних до злочину.

Нагадаємо, що нещодавно в одному із районів Києва у квартирі здетонувала граната.

Також ми інформували, що мешканця Одещини піймали на продажі бойових гранат.

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