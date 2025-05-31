В Житомире мужчина бросил взрывчатку в людей - есть травмированные

Место, где мужчина бросил взрывчатку в толпу. Фото: Нацполиция

В Житомире неизвестный мужчина бросил гранату в группу людей. В результате взрыва пострадали шесть человек.

Об этом информирует Главное управление Нацполиции в Житомирской области.

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Место, где мужчина бросил взрывчатку в толпу. Фото: Нацполиция

В Житомире мужчина бросил взрывчатку в людей — детали

В пятницу, 30 мая, около 23:30 в полицию поступило сообщение о взрыве рядом с супермаркетом на проспекте Мира. В результате инцидента травмированы шесть человек.

Во время проведения первоочередных следственных действий полицейские предварительно установили, что неизвестный мужчина бросил взрывоопасный предмет в группу людей и скрылся с места происшествия.

В результате взрыва шесть жителей г. Житомира в возрасте от 22 до 42 лет получили телесные повреждения и были госпитализированы.

Место, где мужчина бросил взрывчатку в толпу. Фото: Нацполиция

Следователи следственного управления ГУНП области открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15, п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 УК Украины (покушение на убийство двух или более лиц, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц).

Сейчас продолжается установление всех обстоятельств и розыск лиц, причастных к преступлению.

Напомним, что недавно в одном из районов Киева в квартире сдетонировала граната.

Также мы информировали, что жителя Одесской области поймали на продаже боевых гранат.