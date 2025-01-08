Вибух Tesla біля готелю Трампа — скоїти злочин допоміг ChatGPT

Вибух в Лас-Вегасі. Фото: DW

Метью Лівелсбергер, якого підозрюють в організації вибуху електромобіля Tesla Cybertruck біля готелю Дональда Трампа в Лас-Вегасі, спитав у ChatGPT, де купити матеріали для вибухівки. Він також поцікавився в чатбота, як її зібрати та що зробити, аби вона вибухнула.

Про це повідомляють NBC News у середу, 8 січня.

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Спитав поради в ChatGPT

Місцева поліція повідомила, що це, імовірно, перший відомий випадок у США, коли людина використовувала штучний інтелект для виготовлення вибухівки.

"Ми знаємо, що штучний інтелект рано чи пізно змінить правила гри для всіх нас, насправді, у всьому нашому житті", — сказав шериф поліції округу Кларк/Лас-Вегас Кевін Макмехілл.

Минулого тижня поліція Лас-Вегаса ідентифікувала Лівелсбергера як підозрюваного у вибуху. За словами поліції, він помер від вогнепального поранення в голову.

Влада заявила, що їм вдалося ідентифікувати його сильно обгоріле тіло за допомогою різних засобів, включаючи сімейну ДНК і татуювання.

Підозрюваний у скоєнні теракту Метью Лівелсбергер. Фото: NBC News

Нагадаємо, нещодавно поліція Лас-Вегаса оприлюднила нові подробиці про водія Tesla, який підірвав автомобіль у ніч на 1 січня. Злочин було скоєно біля готелю новообраного президента США Дональда Трампа.