Взрыв в Лас-Вегасе. Фото: DW

Мэтью Ливелсбергер, которого подозревают в организации взрыва электромобиля Tesla Cybertruck возле отеля Дональда Трампа в Лас-Вегасе, спросил у ChatGPT, где купить материалы для взрывчатки. Он также поинтересовался у чатбота, как ее собрать и что сделать, чтобы она взорвалась.

Об этом сообщают NBC News в среду, 8 января.

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Спросил совета у ChatGPT

Местная полиция сообщила, что это, вероятно, первый известный случай в США, когда человек использовал искусственный интеллект для изготовления взрывчатки.

"Мы знаем, что искусственный интеллект рано или поздно изменит правила игры для всех нас, на самом деле, во всей нашей жизни", — сказал шериф полиции округа Кларк/Лас-Вегас Кевин Макмехилл.

На прошлой неделе полиция Лас-Вегаса идентифицировала Ливелсбергера как подозреваемого во взрыве. По словам полиции, он скончался от огнестрельного ранения в голову.

Власти заявили, что им удалось идентифицировать его сильно обгоревшее тело с помощью различных средств, включая семейную ДНК и татуировки.

Подозреваемый в совершении теракта Мэтью Ливелсбергер. Фото: NBC News

Напомним, недавно полиция Лас-Вегаса обнародовала новые подробности о водителе Tesla, который подорвал автомобиль в ночь на 1 января. Преступление было совершено возле отеля новоизбранного президента США Дональда Трампа.