Взрыв Tesla возле отеля Трампа - совершить преступление помог ChatGPT

Взрыв Tesla возле отеля Трампа — в преступлении помог ChatGPT
Мэтью Ливелсбергер, которого подозревают в организации взрыва электромобиля Tesla Cybertruck возле отеля Дональда Трампа в Лас-Вегасе, спросил у ChatGPT, где купить материалы для взрывчатки. Он также поинтересовался у чатбота, как ее собрать и что сделать, чтобы она взорвалась.
Об этом сообщают NBC News в среду, 8 января.
Спросил совета у ChatGPT
Местная полиция сообщила, что это, вероятно, первый известный случай в США, когда человек использовал искусственный интеллект для изготовления взрывчатки.
"Мы знаем, что искусственный интеллект рано или поздно изменит правила игры для всех нас, на самом деле, во всей нашей жизни", — сказал шериф полиции округа Кларк/Лас-Вегас Кевин Макмехилл.
На прошлой неделе полиция Лас-Вегаса идентифицировала Ливелсбергера как подозреваемого во взрыве. По словам полиции, он скончался от огнестрельного ранения в голову.
Власти заявили, что им удалось идентифицировать его сильно обгоревшее тело с помощью различных средств, включая семейную ДНК и татуировки.
Напомним, недавно полиция Лас-Вегаса обнародовала новые подробности о водителе Tesla, который подорвал автомобиль в ночь на 1 января. Преступление было совершено возле отеля новоизбранного президента США Дональда Трампа.
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