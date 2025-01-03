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Вибух Tesla біля готелю Трампа — особу водія підтвердили

3 січня 2025 09:37
Анастасія Постоєнко - Редактор
Водій підірваної Tesla в Лас-Вегасі — солдат армії США
Пожежа після вибуху Tesla. Фото: Reuters
Анастасія Постоєнко - Редактор

У четвер, 2 січня, правоохоронні органи ідентифікували водія Tesla Cybertruck, який загинув унаслідок вибуху біля готелю Trump International у Лас-Вегасі. Ним виявився 37-річний Меттью Лівелсбергер, солдат армії США з Колорадо-Спрінгс. За даними поліції, чоловік діяв самостійно, і наразі невідомо, чи був вибух терористичним актом.

Про це повідомляє Reuters.

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Інцидент стався в середу, 1 січня, близько 8:40 ранку за місцевим часом. Лівелсбергер перебував у кузові Tesla Cybertruck, коли в автомобілі вибухнули каністри з бензином і піротехнічні міномети.

За словами поліції, чоловік застрелився безпосередньо перед вибухом. Вибух завдав легких травм семи людям, які перебували неподалік.

Тесла вибух в США
Слідчі дії з автомобілем. Фото: Reuters

Поліція зазначила, що вибух не спричинив серйозних пошкоджень будівлі готелю, хоча евакуація гостей була проведена. Гості тимчасово переїхали до інших готелів.

Що відомо про водія Tesla Меттью Лівелсбергера

Меттью Лівелсбергер був досвідченим військовим, який служив у спецназі армії США та брав участь у п’яти бойових місіях в Афганістані. Він був нагороджений бронзовою зіркою за доблесть та іншими військовими відзнаками. На момент смерті Лівелсбергер перебував у відпустці.

Родичі Лівелсбергера описують його як людину, яка завжди мріяла про військову кар’єру. Однак вони висловили здивування, дізнавшись про його причетність до вибуху, і не помічали ознак, які могли б свідчити про підготовку до такого інциденту.

Меттью Лівелсбергер
Меттью Лівелсбергер. Фото: Reuters

Поліція виявила у вантажівці два напівавтоматичних пістолети, військові посвідчення, паспорт та інші особисті речі Лівелсбергера. Усі зброя була легально придбана за кілька днів до інциденту.

Слідчі перевіряють можливі зв’язки між вибухом у Лас-Вегасі та схожою атакою в Новому Орлеані на Новий рік, унаслідок якої загинули 15 людей. Обидва транспортні засоби, залучені в інцидентах, були орендовані через платформу Turo.

Шериф Лас-Вегаса Кевін Макмехілл заявив, що наразі немає доказів, які б вказували на політичну чи ідеологічну мотивацію вибуху. Представники Trump Organization подякували рятувальникам за швидкі дії, які дозволили уникнути серйозних наслідків.

Нагадаємо, у Лас-Вегасі 1 січня під стінами готелю, що у Trump Tower, пролунав вибух в електрокарі Tesla Cybertruck.

Тим часом засновник компанії Tesla Ілон Маск заявив, що вибух електрокара та наїзд на людей в Луїзіані можуть бути пов'язаними.

США Дональд Трамп вибух поліція Tesla електрокари

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