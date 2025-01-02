Ілон Маск має підозри, що вибух Tesla Cybertruck та масовий наїзд на людей мають спільні риси теракту

Tesla Cybertruck згорів біля готелю Трампа. Фото: Reuters

Засновник компанії Tesla Ілон Маск не виключає зв'язку між вибухом електричного пікапа Cybertruck поблизу готелю Trump International у штаті Невада та наїздом на людей у штаті Луїзіана, який вже трактують, як теракт. У Маска на це є свої аргументи.

Свої думки Маск виклав у соцмережі X, власником якої він є.

Читайте також:

Як Маск пов'язує ці трагічні випадки разом

Повідомлення Ілона Маска. Фото: Скриншот

Мільярдер зазначив, що обидва автомобілі — Cybertruck та Ford, який був використаний для наїзду в Новому Орлеані — були орендовані через сервіс каршерінгу Turo.

"Імовірно, це був терористичний акт... Можливо, ці події якось пов'язані", — написав Ілон Маск, коментуючи події у Сполучених Штатах.

Він додав, що вибух, який стався з орендованим пікапом Cybertruck, був спричинений потужними феєрверками та/або бомбою, яка перебувала в кузові автомобіля, і не має стосунку до самого транспортного засобу.

"Уся керівна команда Tesla зараз займається розслідуванням цього інциденту. Ми опублікуємо більше інформації, як тільки дізнаємося щось нове. Ми ніколи не стикалися з чимось подібним", — написав Маск.

Своєю чергою президент США Джо Байден вже доручив уряду надати необхідну підтримку в розслідуванні вибуху електропікапа.

Нагадаємо, у середу, 1 січня, в Лас-Вегасі пролунав вибух. Там загорівся автомобіль Tesla. Після вибуху в небо здійнявся густий дим.

Цього ж дня в американському штаті Новий Орлеан водій легковика на швидкості в'їхав у натовп. Станом на зараз відомо про десятьох загиблих та 30 поранених.