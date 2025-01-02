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Взрыв Tesla и массовый наезд в США связаны — мнение Илона Маска

2 января 2025 04:08
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Илон Маск подозревает, что взрыв Tesla Cybertruck и массовый наезд на людей имеют общие черты теракта
Tesla Cybertruck сгорел возле отеля Трампа. Фото: Reuters
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Основатель компании Tesla Илон Маск не исключает связи между взрывом электрического пикапа Cybertruck вблизи отеля Trump International в штате Невада и наездом на людей в штате Луизиана, который уже рассматривается как теракт. У Маска для этого есть свои аргументы.

Свое мнение Маск изложил в соцсети X, владельцем которой он является.

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Сообщение Илона Маска. Фото: Скриншот

Миллиардер отметил, что оба автомобиля — Cybertruck и Ford, который был использован для наезда в Новом Орлеане — были арендованы через сервис каршеринга Turo.

"Вероятно, это был террористический акт... Возможно, эти события как-то связаны", — написал Илон Маск, комментируя события в Соединенных Штатах.

Он добавил, что взрыв, произошедший с арендованным пикапом Cybertruck, был вызван мощными фейерверками и/или бомбой, находившейся в кузове автомобиля, и не имеет отношения к самому транспортному средству.

"Вся руководящая команда Tesla сейчас занимается расследованием этого инцидента. Мы опубликуем больше информации, как только узнаем что-то новое. Мы никогда не сталкивались с чем-то подобным", — написал Маск.

В свою очередь президент США Джо Байден уже поручил правительству оказать необходимую поддержку в расследовании взрыва электропикапа.

Напомним, в среду, 1 января, в Лас-Вегасе раздался взрыв. Там загорелся автомобиль Tesla. После взрыва в небо взвился густой дым.

В этот же день в американском штате Новый Орлеан водитель легковушки на скорости въехал в толпу. На сегодня известно о десяти погибших и 30 раненых.

теракт Илон Маск Дональд Трамп взрыв Tesla

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