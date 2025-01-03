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Взрыв Tesla возле отеля Трампа — личность водителя подтвердили

3 января 2025 09:37
Анастасия Постоенко - Редактор
Водитель взорванной Tesla в Лас-Вегасе — солдат армии США
Пожар после взрыва Tesla. Фото: Reuters
Анастасия Постоенко - Редактор

В четверг, 2 января, правоохранительные органы идентифицировали водителя Tesla Cybertruck, погибшего в результате взрыва возле отеля Trump International в Лас-Вегасе. Им оказался 37-летний Мэттью Ливелсбергер, солдат армии США из Колорадо-Спрингс. По данным полиции, мужчина действовал самостоятельно, и пока неизвестно, был ли взрыв террористическим актом.

Об этом сообщает Reuters.

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Инцидент произошел в среду, 1 января, около 8:40 утра по местному времени. Ливелсбергер находился в кузове Tesla Cybertruck, когда в автомобиле взорвались канистры с бензином и пиротехнические минометы.

По словам полиции, мужчина застрелился прямо перед взрывом. Взрыв нанес легкие травмы семи находившимся неподалеку людям.

Тесла взрыв в США
Следственные действия с автомобилем. Фото: Reuters

Полиция отметила, что взрыв не нанес серьезных повреждений зданию гостиницы, хотя эвакуация гостей была произведена. Гости временно переехали в другие гостиницы.

Что известно о водителе Tesla Мэттью Ливелсбергере

Мэттью Ливелсбергер был опытным военным, служившим в спецназе армии США и принимавшим участие в пяти боевых миссиях в Афганистане. Он был награжден бронзовой звездой за доблесть и другими военными наградами. К моменту смерти Ливелсбергер находился в отпуске.

Родственники Ливелсбергера описывают его как человека, всегда мечтавшего о военной карьере. Однако они выразили недоумение, узнав о его причастности к взрыву, и не замечали признаков, которые могли бы свидетельствовать о подготовке к такому инциденту.

Мэтью Ливелсбергер
Мэтью Ливелсбергер. Фото: Reuters

Полиция обнаружила в грузовике два полуавтоматических пистолета, военные удостоверения, паспорт и другие личные вещи Ливелсбергера. Все оружие было легально приобретено за несколько дней до инцидента.

Следователи проверяют возможные связи между взрывом в Лас-Вегасе и схожей атакой в Новом Орлеане на Новый год, в результате которой погибли 15 человек. Оба транспортных средства, вовлеченных в инцидентах, были арендованы через платформу Turo.

Шериф Лас-Вегаса Кевин Макмехилл заявил, что пока нет доказательств, указывающих на политическую или идеологическую мотивацию взрыва. Представители Trump Organization поблагодарили спасателей за скорые действия, которые позволили избежать серьезных последствий.

Напомним, в Лас-Вегасе 1 января под стенами гостиницы Trump Tower раздался взрыв в электрокаре Tesla Cybertruck.

Между тем, основатель компании Tesla Илон Маск заявил, что взрыв электрокара и наезд на людей в Луизиане могут быть связаны.

США Дональд Трамп взрыв полиция Tesla электрокары

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