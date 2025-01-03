Водитель взорванной Tesla в Лас-Вегасе — солдат армии США

Взрыв Tesla возле отеля Трампа — личность водителя подтвердили
В четверг, 2 января, правоохранительные органы идентифицировали водителя Tesla Cybertruck, погибшего в результате взрыва возле отеля Trump International в Лас-Вегасе. Им оказался 37-летний Мэттью Ливелсбергер, солдат армии США из Колорадо-Спрингс. По данным полиции, мужчина действовал самостоятельно, и пока неизвестно, был ли взрыв террористическим актом.
Об этом сообщает Reuters.
Новые подробности о взрыве Tesla в Лас-Вегасе
Инцидент произошел в среду, 1 января, около 8:40 утра по местному времени. Ливелсбергер находился в кузове Tesla Cybertruck, когда в автомобиле взорвались канистры с бензином и пиротехнические минометы.
По словам полиции, мужчина застрелился прямо перед взрывом. Взрыв нанес легкие травмы семи находившимся неподалеку людям.
Полиция отметила, что взрыв не нанес серьезных повреждений зданию гостиницы, хотя эвакуация гостей была произведена. Гости временно переехали в другие гостиницы.
Что известно о водителе Tesla Мэттью Ливелсбергере
Мэттью Ливелсбергер был опытным военным, служившим в спецназе армии США и принимавшим участие в пяти боевых миссиях в Афганистане. Он был награжден бронзовой звездой за доблесть и другими военными наградами. К моменту смерти Ливелсбергер находился в отпуске.
Родственники Ливелсбергера описывают его как человека, всегда мечтавшего о военной карьере. Однако они выразили недоумение, узнав о его причастности к взрыву, и не замечали признаков, которые могли бы свидетельствовать о подготовке к такому инциденту.
Полиция обнаружила в грузовике два полуавтоматических пистолета, военные удостоверения, паспорт и другие личные вещи Ливелсбергера. Все оружие было легально приобретено за несколько дней до инцидента.
Следователи проверяют возможные связи между взрывом в Лас-Вегасе и схожей атакой в Новом Орлеане на Новый год, в результате которой погибли 15 человек. Оба транспортных средства, вовлеченных в инцидентах, были арендованы через платформу Turo.
Шериф Лас-Вегаса Кевин Макмехилл заявил, что пока нет доказательств, указывающих на политическую или идеологическую мотивацию взрыва. Представители Trump Organization поблагодарили спасателей за скорые действия, которые позволили избежать серьезных последствий.
Напомним, в Лас-Вегасе 1 января под стенами гостиницы Trump Tower раздался взрыв в электрокаре Tesla Cybertruck.
Между тем, основатель компании Tesla Илон Маск заявил, что взрыв электрокара и наезд на людей в Луизиане могут быть связаны.
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