Солдат підірвав Tesla біля готелю Трампа — знайшли передсмертну записку

Слідчі дії на обгорілому автомобілі. Фото: Reuters

У Лас-Вегасі досі розслідують вибух електрокара Tesla біля готелю "Трамп", який стався у новорічну ніч, 1 січня. Вже відомо, що водієм є 37-річний Метью Лівелсбергер, ветеран армії США та "зелений берет". Слідчі знайшли його передсмертну записку з поясненням своїх дій.

Про це повідомляє AP News.

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Лівелсбергер застрелився всередині Tesla перед тим, як транспортний засіб вибухнув. Подія призвела до легких травм у семи осіб і завдала незначних пошкоджень готелю. За даними слідства, ветеран діяв самостійно.

Паспорт Метью Лівелсбергера. Фото: Reuters

Передсмертна записка військового

У своїх записках Метью Лівелсбергер написав, що прагнув привернути увагу американців до "глибоких проблем" країни.

"Це був не терористичний напад, це був тривожний дзвінок. Американці звертають увагу лише на видовища і насильство. Що може бути кращим способом донести мою думку, ніж трюк з феєрверками і вибухівкою", — написав Лівелсбергер в одному з листів.

Інші листи Лівельсбергера охоплювали широкий спектр тем, включаючи політичні претензії, соціальні проблеми, а також внутрішні та міжнародні питання, в тому числі війну в Україні. В одному з листів він заявив, що США "невиліковно хворі і прямують до краху". Крім того, чоловік у своєму мобільному телефоні писав нотатки, що йому потрібно "очистити" свій розум "від братів, яких я втратив, і звільнити себе від тягаря життів, які я забрав". Лівелсбергер служив в армії з 2006 року і двічі був відряджений до Афганістану.

Він страждав на посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) та інші проблеми, пов'язані з пережитим під час служби.

Ексдівчина Лівелсбергера Алісія Аррітт розповіла, що ветеран скаржився на хронічний біль і психічне виснаження. В останні роки він писав їй про "особисте пекло" та невиліковні травми, отримані під час бойових дій.

ФБР та поліція продовжують аналізувати велику кількість даних, зокрема відео та маршрути, які Лівелсбергер записав у Tesla під час подорожі з Колорадо до Лас-Вегаса. Слідчі заявили, що солдат не мав недоброзичливих намірів щодо Дональда Трампа або Ілона Маска, навпаки, він закликав американців "згуртуватися" навколо них.

Нагадаємо, нещодавно поліція Лас-Вегаса оприлюднила нові подробиці про водія Tesla, який підірвав автомобіль у ніч на 1 січня біля готелю Дональда Трампа.