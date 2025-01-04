Солдат взорвал Tesla возле отеля Трампа — нашли предсмертную записку

Следственные действия на обгоревшем автомобиле. Фото: Reuters

В Лас-Вегасе до сих пор расследуют взрыв электрокара Tesla возле отеля "Трамп", который произошел в новогоднюю ночь, 1 января. Уже известно, что водителем является 37-летний Мэтью Ливелсбергер, ветеран армии США и "зеленый берет". Следователи нашли его предсмертную записку с объяснением своих действий.

Об этом сообщает AP News.

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Ливелсбергер застрелился внутри Tesla перед тем, как транспортное средство взорвалось. Происшествие привело к легким травмам у семи человек и нанесло незначительные повреждения отелю. По данным следствия, ветеран действовал самостоятельно.

Паспорт Мэтью Ливелсбергера. Фото: Reuters

Предсмертная записка военного

В своих записках Мэтью Ливелсбергер написал, что стремился привлечь внимание американцев к "глубоким проблемам" страны.

Это было не террористическое нападение, это был тревожный звонок. Американцы обращают внимание лишь на зрелища и насилие. Что может быть лучшим способом донести мою мысль, чем трюк с фейерверками и взрывчаткой", — написал Ливелсбергер в одном из писем.

Другие письма Ливельсбергера охватывали широкий спектр тем, включая политические претензии, социальные проблемы, а также внутренние и международные вопросы, в том числе войну в Украине. В одном из писем он заявил, что США "неизлечимо больны и направляются к краху". Кроме того мужчина в своем мобильном телефоне писал заметки, что ему нужно "очистить" свой разум "от братьев, которых я потерял, и освободить себя от бремени жизней, которые я забрал". Ливелсбергер служил в армии с 2006 года и дважды был командирован в Афганистан.

Он страдал посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР) и другими проблемами, связанными с пережитым во время службы.

Экс-девушка Ливелсбергера, Алисия Арритт, рассказала, что ветеран жаловался на хроническую боль и психическое истощение. В последние годы он писал ей о "личном аде" и неизлечимых травмах, полученных во время боевых действий.

ФБР и полиция продолжают анализировать большое количество данных, в том числе видео и маршруты, которые Ливелсбергер записал в Tesla во время путешествия из Колорадо в Лас-Вегас. Следователи заявили, что солдат не имел недоброжелательных намерений в отношении Дональда Трампа или Илона Маска, наоборот, он призвал американцев "сплотиться" вокруг них.

Напомним, недавно полиция Лас-Вегаса обнародовала новые подробности о водителе Tesla, который подорвал автомобиль в ночь на 1 января возле отеля Дональда Трампа.