Вибух на Житомирщині 2 липня — нові деталі від міськради

Наслідки вибухів поблизу Житомира. Фото: кадр з відео

Вибухи, які 2 липня лунали біля Житомира, були не на автозаправній станції, а на об'єкті поруч. На місці працюють усі відповідні служби, а постраждалим надається допомога.

Про це повідомили у Житомирській міській раді.

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"Уточнюємо: вибух стався не на автозаправці, як повідомлялося раніше, а на іншому поруч розташованому об'єкті поблизу траси в напрямку Києва, за кільцевою дорогою — поблизу населеного пункту Березина", — йдеться у повідомленні.

У міськраді зазначили, що зараз на місці працюють усі профільні служби, розгорнуто оперативний штаб, а постраждалим надається уся необхідна допомога.

Також вже забезпечений мінімальний проїзд М06, який раніше був перекритий. Однак водіїв все ж закликають утриматися від руху цією трасою до кінця доби через проведення слідчих дій та ліквідацію наслідків.

Крім того, ще з'ясовуються причини інциденту.

Скриншот допису Житомирської міськради

Нагадаємо, 2 липня поблизу Житомира пролунав сильний вибух. Спершу повідомлялось, що гучно було на одній з АЗС.

Незадовго в Житомирській ОВА повідомили, що внаслідок вибуху є загиблі та поранені. Крім того, пошкоджено приватні будинки та багато автомобілів.